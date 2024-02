Disabili, Ruote libere è il noleggio bici inclusivo

Ruote Libere, quando pedalare è per tutti

Disabili, Genova pioniera della mobilità sostenibile e inclusiva

A Genova il primo noleggio bici per disabili. Con una pedalata collettiva lungo la pista ciclabile tra i Bagni San Nazaro e Boccadasse, è stato inaugurato nei giorni scorsi “”. Si tratta di progetto di mobilità sostenibile e inclusiva frutto della collaborazione tra la cooperativa sociale "Il Rastrello", i Bagni San Nazaro (facenti parte dei Bagni Marina Genovese, la società comunale per la gestione degli impianti balneari) e il Comune di Genova.Nella pratica è un servizio di noleggio di biciclette per persone con disabilità e per chi ha, che permetterà, alle persone in carrozzina, di percorrere tutta la pista ciclabile di corso Italia insieme a un accompagnatore, con un punto di ristoro e servizi igienici dedicati. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20, e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20 (per ulteriori informazioni è possibile contattare la cooperativa Il Rastrello: [email protected] o 327.6471799) Prossimamente, il progetto prevede anche l’inclusione di lavoratori fragili nel mantenimento del decoro del punto dedicato a color che hanno difficoltà motorie, della pulizia del bagno assistito e di piccole manutenzioni al noleggio delle due ruote.“Il progetto ‘Ruote Libere’ dà un importante valore aggiunto al processo di inclusione delle persone a capacità motorie ridotte attraverso la mobilità sostenibile, sempre più inclusiva e accessibile”, commenta l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova,. Per l’assessore alla Disabilità, Lorenza Rosso, “delle persone disabili è una priorità per la nostra amministrazione, perseguita attraverso l’ascolto e il coinvolgimento quotidiani delle associazioni". "Questo servizio è il simbolo di ciò che stiamo facendo e continueremo a fare per l’abbattimento delle barriere fisiche, mentali, sociali e culturali che impediscono pari opportunità per tutti”.L’assessore al Lavoro,, sottolinea che “il progetto prevede anche l’inclusione sociale e lavorativa di persone fragili". Queste, infatti, "potranno mettersi in gioco e accrescere il proprio bagaglio di competenze attraverso la cura, la manutenzione e la gestione delle strutture collegate al progetto" ricorda Mascia. "Un tassello ulteriore nel solco di quanto già realizzato con il ‘Genoa Sea Inclusion’, che prevede la formazione esulle spiagge comunali genovesi per l’accompagnamento delle persone con difficoltà motorie“ ricorda Mascia. Infine, l’assessore alle Pari opportunità,, evidenzia “l’ottimo esempio di buona pratica per l’inclusione delle persone fisicamente fragili. Uno strumento utile alla promozione, nel tessuto sociale della nostra città, di un’autentica cultura del rispetto e dell’inclusione”.“Ruote Libere” nasce anche dal fondamentale contributo dicittadine che, da tempo, richiedevano la possibilità di declinare la mobilità sostenibile in senso inclusivo. Il progetto, poi, è diventato realtà grazie anche alla collaborazione continua con la Consulta comunale, la quale ha dato importanti spunti sull’organizzazione e i presidi da utilizzare. Grazie a questo progetto, Genova diventa una delledella mobilità sostenibile e inclusiva, tanto da suscitare l’interesse di, la Fiera dedicata ai diritti delle persone con disabilità in programma il 22 e 23 settembre al Palacongressi di Rimini. In quella occasione la novità ciclabile sarà ufficialmente presentata e raccontata alle associazioni e realtà del Terzo Settore coinvolte nella manifestazione che ha come sottotitolo "Io, persona al centro".