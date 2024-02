Domenico Guarino, dall'etere ai versi: "Ebbene sì, la poesia salverà il mondo"

Fiorentino d’adozione ma con le radici ben piantate nel Cilento,è un giornalista e scrittore “da sempre innamorato della vita e della poesia". Firma del quotidiano La Nazione e del canale Luce! , Guarino è una delle voci più note di: “Amo la radio, dove ho cominciato e dove tuttora passo la maggior parte del mio tempo, lavoro in in Tv, sulla carta stampata e sul web, senza preferenze di sorta - spiega - . Il mio motto è 'c’è sempre una storia da raccontare, se hai gli occhi e il cuore per vederla'. Perché un libro di poesie? Diciamo che la, preferisco definirla così, è sempre stata nelle mie corde".Raffaele Palumbo (giornalista) e Maria Beatrice di Castri (docente e scrittrice) terranno a battesimo il nuovo libro di Domenico Guarino con i disegni didal titolo(Effigi editore) al Caffè letterario del Conventino di Firenze, in via Giano della Bella 20.“Da giovane scrivevo canzoni, poi via via nel mio percorso letterario si sono imposti altri stili. Dalla ricerca, al racconto, all’intervista, alla scrittura teatrale. Tuttavia con il mio penultimo libro,, la lirica aveva trovato nuovamente un suo spazio, tra i racconti. Dopovolevo scrivere un romanzo su questi due anni difficili segnati da pandemia, crisi, guerra, da divisioni, da spaccature, da sofferenze, da odio, ma anche da trasformazioni e nuovi traguardi. Solo che, man mano che procedevo, mi rendevo conto che la narrazione non era lo strumento adeguato per esprimere la complessità delle emozioni, delle sensazioni e dei sentimenti che volevo raccontare. La scelta dei versi non rimati è venuta di conseguenza. Oggi la narrazione ha perso senso, è diventata immediatamente divisiva. La poesia ritrova dunque il suo spazio perché obbliga alla profondità, alla riflessione, all’interpretazione, contro la semplificazione e l’immediatezza che ci affligge"."Sono cinque. L’amore per la vita, l’amore per la verità, l’amore per l’amore, il tempo come circolarità dell’essere e l’anti materialismo. In più ci sono i bellissimi disegni di Béatrice de France, una straordinaria artista franco caledoniana, che completano ed arricchiscono il tutto"."Sono due cose profondamente diverse. L’unica cosa che le accomuna, nel mio caso, è la ricerca della chiarezza espressiva. Nella scrittura in versi questa ovviamente viene un po’ meno. Ma alla fine credo che il messaggio si colga tutto. Il giornalismo ha altri obblighi, deontologici, che la scrittura non ha. E’ meno libero se vogliamo"."Che ci sia una discussione, un confronto, che ci si guardi negli occhi e ci si ‘senta’ con-sonanti in uno spazio con-diviso dove far vivere qualcosa che altrove non ci è dato. La poesia ha questo potere. Io amo presentare i miei libri perché è lì che nasce veramente la scintilla della sim-patia. Ed è quello che mi auguro anche per questo libro".