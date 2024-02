È morta a 97 anni Sabine Weiss, pioniera della fotografia di strada: mostra a Venezia

È morta nella sua casa di Parigi, all’età di 97 anni,. La fotografa franco-svizzera, nata il 23 luglio 1924 a Saint-Gingolph, ultima rappresentante della, era sopravvissuta a Robert Doisneau, Willy Ronis, Edouard Boubat, Brassaï e Izis, con i quali aveva condiviso il suo percorso. Le sue immagini iconiche resteranno hanno fatto scuola.Nel suo obiettivo,è una ragazzina educata, che si emancipa posizionando la sua macchina da scrivere sul tappeto persiano (1954). Il maestro dell’arte moderna, Alberto Giacometti, è una scultura in più, scarmigliata, raccolta e silenziosa, nel piccolo spazio del suo studio parigino (1954). I suoi scatti raccontanocome una statua di perfetta bellezza senza il minimo trucco o costume glamour. Nella sua lente, Parigi brilla di notte con tutti i suoi ciottoli lucenti come la stella nera delle fiabe, un mondo senza tempo e deserto addolcito dalla pioggia (L’Homme qui court, Paris, 1953). Attraverso le sue foto, i bambini di Parigi e dei suoi sobborghi giocano ridendo con quasi niente, trasformando i detriti della strada in auto da corsa (Bambino che gioca rue Edmond-Flamand, Parigi, 1952).Nata in Svizzera nel 1924 e trasferitasi a Parigi nel 1946, diventando poi cittadina francese, Sabine Weiss è rappresentata nelle mostre Post-War European Photography (1953) e The Family of Man, l’album fotografico del dopoguerra del grande Edward Steichen che raccoglie 503 fotografie di 273 autori provenienti da 68 paesi (1955) organizzate nel Museum of Modern Art a New York (1955), e(1954), prima che la Biblioteca Nazionale di Francia mostrasse le sue foto alla Mostra Nazionale di Fotografia nel 1955, 1957 e 1961. I suoi scatti sono apparsi su. Fino agli anni 2000 Weiss non ha smesso di lavorare per la stampa illustrata francese e internazionale, per molte istituzioni e marchi, collegando reportage, foto di moda, pubblicità, ritratti di personalità e soggetti sociali. La catalana di Parigi, Marta Gili, allora direttrice del Jeu de Paume, le ha dedicato la sua prima retrospettiva museale nel 2016. Per celebrare la pioniera di quella che in seguito divenne nota come la ‘fotografia di strada’, l’ultima esponente della scuola di fotografia umanista francese del secondo dopoguerra, che ha reinventato i poteri evocativi delle immagini espressi da grandi come Robert Doisneau, Willy Ronis e Brassaile dedica il primo tributo internazionale con la, una personale per la quale Sabine Weiss stessa aveva aperto i suoi archivi di Parigi.Il, testimonia la carriera di questa straordinaria fotografa, unica donna a rappresentare la scuola umanista francese, oggi simbolo di coraggio e libertà per tutte le donne fotografe. Nella sua carriera lunga quasi 80 anni, la fotografa ha catturato la c, spesso all’aperto, in un corpus di opere che sono state mostrate in importanti retrospettive in tutto il mondo. Ed è stata anche molto richiesta come fotografa ritrattista di artisti, tra cui i compositori Benjamin Britten e Igor Stravinsky, il famoso violoncellista Pablo Casals e il pittore francese Fernand Leger. Il suo lavoro è stato esposto ine fa parte delle collezioni permanenti di diversi importanti musei, tra cui ildi Parigi.