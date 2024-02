È nato il primo gelato inclusivo: si chiama Iuppi, è sano, sostenibile e soprattutto buono

Inclusivo, sano, sostenibile e artigianale: questo è "", il gelato creato dalla startup pugliese "" partendo da unafermentata di legumi e cereali. Dopo il lancio fatto al BaLab dell'Università degli Studi di Bari, il brand si prepara ad aprire i battenti del primo punto vendita dedicato a Polignano a Mare. Il gelato "Iuppi" è il risultato di due anni di studi ed esperimenti fatti da "Celery", startup nata alla fine del 2019, attiva nel campo della nutrizione e specializzata nello sviluppo diavanzate e innovative., dottore di ricerca in Ingegneria, e, dottore di ricerca in Biologia, hanno scelto di investire in questo ambizioso esperimento. Con il supporto del professore, Ordinario di Microbiologia degli Alimenti presso l’Università La Sapienza di Roma, hanno brevettato un processo innovativo di fermentazione di matrici vegetali."Lo sviluppo innovativo di produzione del gelato parte dalla preliminare messa a punto di undi fermentazione di matrici vegetali, in cui l’impiego di batteri lattici selezionati svolge un ruolo chiave nella definizione di un profilo organolettico ottimale, di specifiche proprietà tecnologiche e strutturali, ma è anche responsabile dell’ottenimento die funzionali di pregio, includenti l'elevata digeribilità della frazione proteica, la sintesi di composti bioattivi e la degradazione di composti antinutrizionali di derivazione vegetale" si legge sul sito di "Celery". Dopo la brevettazione di una bevanda salutistica “” a base di legumi e cereali, ad etichettatura biologica, nasce così il gelato funzionale vegetale, gluten e lactose free con. Il gelato è senza zuccheri e senza grassi ed è privo degli elementi anti-nutrizionali che rendono i legumi indigesti e difficili da lavorare.Ilutilizzato come base per il gelato, e pensato originariamente come ingrediente-piattaforma, è stato declinato in più formati (liquido, polvere, cremoso) e formulazioni (gelato artigianale e industriale, yogurt-like da cucchiaio e da bere, shake). "A partire dal processo biotecnologico sviluppato si stanno anche mettendo a punto processi e prodotti in campo" annuncia la startup. "Iuppi" ha preso forma anche grazie al supporto della maestra gelatieradi Ostuni. Al momento sono, pensati per garantire un'esperienza di piacere gustativo a tutti. Infatti, questo gelato è adatto a chi segue un' alimentazione vegana, è senza glutine e lattosio, non contiene sostanze Ogm, grassi idrogenati, coloranti, conservanti e aromi artificiali. Inoltre è un gelato arispetto a quelli tradizionali, realizzati con proteine di origine animali.Oltre ad aver creato il, il risultato rappresenta un esempio didellain Sapienza con il, in un ambito strategico, quello dell’agri-food, in cui l’Ateneo è sempre più rappresentato da corsi di laurea, progettazione di respiro nazionale (PNRR – CN2 Agritech) e il reclutamento di ricercatori con specifiche competenze di settore.