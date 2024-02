È tempo di Hugbike, la bici degli abbracci: "Consente a tutti di girare in sicurezza all'aperto"

L'obiettivo

Può unarappresentare un simbolo di? Sì, se diventa lo strumento per ‘’ le persone al di là delle loro caratteristiche fisiche e psichiche, creando tra di loro un legame ed un’opportunità di unione che travalichi le differenze, ed anzi, nel valorizzarle, fornisca arricchimento ad entrambi.E’ il caso della, la bici degli abbracci: ununico al mondo che, per la sua particolare postura e lo speciale manubrio allungato, permette al conducente di sedere dietro,e mettendo in sicurezza il passeggero che siede davanti. Questo prototipo di bici ne permette l’utilizzo alle persone con, conintellettivo-relazionali,, non vedenti o ipovedenti e persone con altre, garantendo loro la sensazione di controllarla.In giro per l’Italia esistono già varie esperienze di utilizzo, e ora anche il comune diin Calabria se n’è dotata attraverso un protocollo d’intesa con l’Associazione di volontariato “”, impegnata nel favorire la fruizione degli spazi urbani alle persone con autismo. “Io autentico” fa parte del, impegnata nel portare avanti il progetto “aut out”, per il ritorno e il potenziamento dei supporti per la fruizione di spazi e tempi urbani per Famiglie e Persone con Autismo, dopo le pesanti prime ondate di COVID-19.In virtù del protocollo d’intesa sottoscritto con il Sindaco Franz Caruso, l’Organizzazione di volontariato donerà in concessione d’uso, assolutamente gratuita, al Comune di Cosenza, una Hugbike, la bici degli abbracci. Il tandem stazionerà in una postazione facilmente raggiungibile e vigilata.“La nostra– spiega, referente dell’Associazione per Cosenza – è un simbolo. Cosenza è una città inclusiva e questo è un simbolo di inclusione. Le persone con autismo devono vivere il contesto e la città e la città deve essere appunto accogliente. La nostra mission 2021, dal titolo 'aut out: tutti fuori, tutta vita!' sta a significare che le persone con autismo devono, non chiusi nei centri. Noi siamo per i servizi che devono partire dalle strutture”. Il Comune ha individuato la sede municipale come postazione idonea nella quale collocare la Hugbike. La consegna del tandem agli utenti, unitamente alla gestione delle prenotazioni, saranno curate da personale individuato dal Comune. L’utilizzo della Hugbike sarà