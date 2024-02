Festa della mamma, la torta a forma di cuore (guarnita di fragole) è il dolce più richiesto

Un totale di oltre. Di ogni dimensione e decorate a seconda dei gusti. La ‘ Festa della Mamma’ 2021 fa registrare numeri da record. A rilevarlo è l’osservatorio dei supermercati il Gigante. Un vero e proprio boom con una crescita rispetto allo scorso anno del. Del resto, se il dolc è uno dei modi più diffusi e di sicuro successo per dichiarare amore alla mamma, la forma di cuore è simbolo universale di buoni sentimenti. Le richieste, che i clienti continuano formulano agli addetti alle vendite - riporta l'indagine - , sono in forte e continua crescita e ed è prevista una maxi produzioneper questo abbiamo deciso di non farci trovare impreparati offrendo una’’. In base al sondaggio la torta più richiesta è quella, poi quelle personalizzate cone quindi quelle accompagnate da lavorazioni con la. Numerose anche le richieste nella versione senza glutine’’.