"Fuoridaglischemi", il duo sad-pop che racconta con le note il mondo sociale nascosto

"La musica per noi è passione vera, non vediamo di nuovo l’ora di riproporla in concerto nei locali periferici e centrali fiorentini e della Toscana". Sono lucani, di Nova Siri Scalo, ma da anni vivono e lavorano a Firenze, doveun duo musicale sad-pop, cioè pop triste, un trend musicale nato da poco, figlio dell’acoustic pop, di un modo di fare musica che, come il primo Baglioni e più recentemente Ultimo, al sound ballabile e a testi disimpegnati preferisce, narrazioni di vita vissuta, con cui i FDS si sono fatti notare anche ad Area Sanremo 2021. "Scriviamo i brani di getto, ma– spiega Gabriele Tucci, autore anche dei testi dei FDS –. Il nostro è un genere spesso declinato per piano o chitarra e voce, che predilige esprimersi in chiave malinconica e fa riflettere l’ascoltatore"."Sì, che contiene il nuovo inedito Parlano i silenzi, il brano che è stato in gara ad Area Sanremo e che in questi giorni rilanciamo anche su YouTube con il video che vanta la regia della pistoiese Framerouge, nonché la collaborazione di Franco Palermo, Alice Palermo e Giulia Anastasio. La canzone è centrata sui disturbi alimentari di un’adolescente che soffre e di un padre che soffre gli effetti che questo disturbo ha sulla figlia"."È il caso del brano intitolato Il cielo della notte, che si trasforma in una preghiera a Dio ed è ispirato all’empatia fra un clochard e il suo cane, che ho notato alla stazione di Santa Maria Novella, anche se poi il video è stato girato da Framerouge a Pistoia. Un altro brano in cui si specchia in diversi spazi fiorentini, soprattutto in video è Non siamo Storie, che è una riflessione su noi stessi, sul senso della vita e l’esigenza di non sprecarla"."Visto che abbiamo avuto tantissimi complimenti dai discografici, vogliamo ritentare Area Sanremo e, prima dell’estate, pubblicheremo un altro singolo, stavolta piuttosto ritmato. Quello del brano inedito Io e la fortuna non ci conosciamo che, con un sound coinvolgente e affabile, tratta dello sfruttamento del lavoro".