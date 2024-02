Giornata mondiale dei calzini spaiati: il valore della diversità e del rispetto si impara sin da bambini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LaGiornataDeiCalziniSpaiati (@giornata_calzinispaiati)

Oggi non stupitevi se vi capiterà di vedere in giro - a scuola, al parco, al lavoro o in ufficio - persone che indossano, rosso da una parte e verde dall’altra, oppure giallo al piede sinistro e arancione al piede destro. Non c’è stata nessuna dimenticanza, nessuna svista dovuta alla confusione, alla distrazione o alla fretta: i due calzini sono stati indossati appositamente uno diverso dall’altro. E questo perché oggi si celebra infatti la, che cade ogni anno il primo venerdì di febbraio.L’iniziativa, che giunge alla sua decima edizione, è nata dall’idea dicon un obiettivo ben preciso: riflettere tutti insieme sul valore della diversità . Un modo originale, facile da mettere in pratica e talmente coinvolgente che si è diffuso in lungo e in largo grazie al passaparola sui social, e così ne è nata persino una giornata mondiale. Non si tratta solo di tirare fuori dal cassetto i calzini e tenerli chiusi e coperti in una scarpa: l’invito, per tutti, è anche a. E ovviamente per tutta la giornata impazzeranno le foto sui social con l'hashtag #giornatadeicalzinispaiati, a corredo di fotografie e post che immortalano le coppie di calzini più disparate. La Giornata dei calzini spaiati, che ricorre oggi anno all'inizio del mese di febbraio, ha: è nata infatti in una scuola primaria di Terzo di Aquileia, in provincia di Udine, esattamente dieci anni fa. L'iniziativa è frutto dell'idea di una maestra per coinvolgere i suoi piccoli alunni: una sorta di gioco, per mostrare ai più piccoli quanto sia bello, divertente e semplice accogliere la diversità.Lo scopo dell’iniziativa simbolica e coinvolgente ideata dall'illuminata docente era, e resta, ben chiaro: sensibilizzare le bambine e i bambini sull’importanza di rispettare le diversità, intesa come valore e arricchimento, promuovendo al tempo stesso sentimenti dinelle nuove generazioni. In questa giornata dunque le maestre delle scuole italiane, come quelle di tutto il mondo, invitano i piccoli alunni delle scuole primarie a indossare due calzini spaiati, uno diverso dall’altro, e andare a scuola in questo modo, mostrandoli poi ai compagni di banco per divertirsi e riflettere tutti insieme. Ma sono invitati a sposare l’obiettivo non solo i più piccoli, ma anche gli, di ogni età. Tutte le persone possono aderire facilmente a questa iniziativa che, attraverso un semplice gesto, si fa concreta nel segno dell’inclusione. Un'idea divertente e coinvolgente, che ha avuto un grande successo nel corso di questi dieci anni, ed è stata talmente apprezzata da essere cresciuta, edizione dopo edizione, e da essersi diffusa in tutto il mondo. Questa scelta è stata condivisa nella vita reale, fuori dalle scuole, con amici, colleghi e compagni di scuola e dalla prima edizione in poi spopola sui social, tanto che anche per quest'anno è stato coniato l’hashtag #calzinispaiati2023 . L'invito, per tutti, è infatti quello di far correre il messaggio anche attraverso il web. Indossando tutti e tutte calzini spaiati si potrà contribuire a lanciare, e a far riflettere su, un messaggio più profondo, di accoglienza e sensibilizzazione verso la diversità, di rispetto reciproco, di inclusione e di accettazione verso l'altro.