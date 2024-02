Giunti Odeon Libreria e Cinema, leggere o vedere un film: perché scegliere?

Arte e cultura si incontrano alla Giunti Odeon Libreria e Cinema

Il talent day di IED

Studiare nella bellezza

Immagini, parole, cultura, arte e cibo: questi solo alcuni degli ingredienti che caratterizzano la nuova, il nuovo volto dello storico Cinema-Teatro Odeon di Firenze, all'interno di Palazzo dello Strozzino. Con ben 1.500 metri quadri di spazio, la nuova libreria Giunti realizzata all’interno dello storico luogo di proiezioni, ospiteràdi cui una parte in lingua originale, che si estenderanno per circa 680 metri quadri espositivi e 1200 metri di scaffalature.Lo storico spazio fiorentino ha fatto riemergere, grazie alla restaurazione di designer e architetti dello studio Benaim del capoluogo, importantiquali fontane, decorazioni sulle colonne, illuminazioni sulla cupola e preziosi arazzi, che hanno dato così vita a un ambiente nuovo ma che ha, allo stesso tempo, mantenuto dettagli d’altri tempi, un agglomerato di cultura e arte dall’atmosfera quasi incantata. Oltre alla, la sala ha mantenuto la suacon la presenza di due schermi, uno dedicato all’intrattenimento del giorno, l’altro per le proiezioni della sera. La Libreria Giunti Odeon resteràdalle 8.30 fino alla fine delle proiezioni serali; la programmazione cinematografica resterà infatti invariata nell’orario serale, mentre durante il giorno il programma culturale sarà ricco di numerosi eventi come presentazioni di libri, mostre d’arte, incontri con ospiti del panorama artisti italiano e internazionale, letture, concerti e laboratori per bambini. Il direttore artistico Gabriele Ametrano ha infatti manifestato la volontà che questo posto divenga “che Firenze merita”, spiega a Controradio. La programmazione dei, a cura di Gloria Germani e Marco Luceri, rimarrà fedele alla sua vocazione d’origine, con la proiezione di spettacoli in lingua originale sottotitolati ogni sera alle 21,00. Un dialogo costante tra grandi film del momento e vecchi classici, per un intreccio culturale a 360°.Proprio nel rinnovato spazio interculturale Giunti-Odeon al Palazzo dello Strozzino,ha scelto di organizzare (per la prima volta all’esterno), l’edizione 2023 del, l’incontro annuale tra studenti e aziende destinato a facilitare l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, attraverso un confronto dialettico tra esperienze diverse.Tenutosi giovedì 9 novembre ha visto la presenza di, tra le più importanti in Italia ed all’estero, enti ed istituzioni museali, che hannoavuto modo di conoscere e condividere i progetti di circain uscita dai master in comunicazione, moda e arti visive dall'Istituto europeo di design. "Come nel Dna del nostro Istituto, abbiamo scelto di organizzare il Talent Day in un luogo della città che avesse memorie storiche ma al tempo stesso parlasse di nuovo Rinascimento, un luogo deputato all’incontro che mette in luce il senso dell’interazione. È compito della scuola accompagnare i giovani alla conoscenza di universi diversi che, fondendosi, costituiscono il punto di partenza per costruire la loro identità professionale“, spiega il direttore Danilo Venturi. “E in ultimo, ma punto essenziale nell’epoca del digitale, un luogo dove i libri sono protagonisti. Leggere è importante per se stessi, per allenare il cervello, per arricchire le nostre immaginazioni, per acquisire capacità critica lasciando spazio a tempi lunghi cosa che non può fare una lettura su smartphone. Serve ai giovani per comprendere la complessità della vita”, conclude Venturi.Il palazzo è stato pensato come un vero e proprio angolo della città dove poter passare un’intera giornata; a leggere, sfogliare, rilassarsi, ma anche studiare o lavorare. È infatti predisposto all’interno uno spazio dedicato alloe alla, dotato di linea wi-fi e postazioni attrezzate per l’uso di pc e tablet. Per accompagnare il tutto con un buon caffè, Giunti Odeon ospita un caffè ristorante già presente precedentemente alla restaurazione. Primo appuntamento in calendario fissato per lunedì 13 novembre, Giornata mondiale della Gentilezza. Per tale occasione, verrà eseguita una lectio del biologo naturalista Daniel Lumera e, a seguire, un documentario con dialogo tra Lumera, Felicia Cigorescu e altri ospiti speciali. Pochi giorni dopo, il 15 novembre, il Premio Strega Paolo Cognetti presenterà il suo nuovo libro Giù nella valle edito da Einaudi, attraverso un dialogo con Stefano Mancuso. Seguirà la proiezione del film “Otto montagne”, tratto dall’omonimo romanzo di Cognetti. "In un palazzo ricco di storia e di bellezza - ha detto Sergio Giunti - Giunti Odeon vuole essere più di un cinema e più di una libreria: uno spazio vitale e aperto al dialogo fra le molte voci cittadine e nazionali, un luogo di incontro fra esperienze culturali diverse e cosmopolite, come è sempre stato nella migliore tradizione internazionale di Firenze". Tutte le informazioni e il programma degli eventi sul sito: giuntiodeon.it