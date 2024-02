Global Inclusion verso "L'orizzonte dell'equità". Tra i partecipanti anche il Chiosco Paradiso

Qui il video del suo intervento

Negli ultimi anni in Italia moltissimehanno iniziato ad affrontare il, ovvero della capacità di creare un contesto in cui. Perché in un mondo sempre più globalizzato la gestione delle diversità non è solo un argomento di sostenibilità o di pari opportunità, ma anche un tema strategico per le imprese. Da questi presupposti anche quest'anno si è svolto l', inteso a mobilitare le imprese, le associazioni del terzo settore e le università italiane in un programma di promozione culturale per la piena realizzazione deiL’iniziativa, diventata più che un singolo evento una vera e propriache si concluderanno il 29 novembre, è stata realizzata e promossa dal 2019 dal(Associazione italiana direzione del personale), da quest'anno con l'importante contributo anche del. Il tema scelto per il 2021 è: dall'interscambio generazionale all'alleanza tra donne e uomini ai nessi tra inclusione e innovazione. Mercoledì 15 settembre, a Civitavecchia, si è svolta(sul sito del quotidiano Il Sole 24Ore) la presentazione della terza stagione di Global Inlclusion, articolata in workshop verticali, laboratori di intelligenza collettiva, inclusion-thon, iniziative editoriali, una staffetta con 130 imprese italiane per la mobilitazione di 600.000 persone e un evento finale. Alla serata inaugurale, a cui hanno partecipato i membri del comitato, partner, sponsor e autorità (come la) erano presenti anche imprenditori e responsabili di importanti realtà italiane impegnate nell'attività di inclusione lavorativa. Tra questi anche, ideatore (e sognatore, come si definisce lui) del(Ar), che qualche mese fa ci aveva raccontatoTemi portanti della serata e delle testimonianze erano appunto equità e inclusione sociale, "e io ho partecipato portando la mia esperienza di vita e soprattutto da imprenditore nel progetto del Chiosco Paradiso, un progetto che è stato accolto con grande affetto e partecipazione dalla città di Montevarchi e da tutti Valdarnesi", ci spiega l'imprenditore."Emozionato come sempre, sono riuscito a raccontare con passione e entusiasmo il lavoro nell’inclusione sociale e far capire a tanti colleghi imprenditori che– racconta Manetti, felice di aver potuto portare in una platea così importante la sua esperienza – Ho parlato di come vorrei i bar del futuro, ho parlato dele del progetto più bello il nuovissimo Chiosco Paradiso, unico esempio in Italia died infine ho parlato di umanità, una parola fin troppo usata e mai applicata nel suo vero principio.", conclude.