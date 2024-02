Guendalina Tavassi svela i problemi con il suo aspetto: "Non riesco a guardarmi allo specchio"

"Io non riesco a guardarmi allo specchio. Anche se sto a casa con la febbre, mi trucco" ha ammesso ancora l'ex gieffina che in Honduras sta affrontando queste sue insicurezze visto che non ci sono mascara e rossetti. Gli altri naufraghi, ascoltando la confessione della Tavassi, le hanno ricordato che oltre 'il make up c'è di più'. "Tu hai un problema, le donne sono più belle senza trucco. Così vivi male..." ha infatti commentato Nicolas Vaporidis (l'attore di Notte prima degli esami è un altro naufrago, ndr) che le ha chiesto come, considerata l'abitudine, stia affrontando la vita sull'Isola che non le permette alcun vezzo. "Sto impazzendo infatti", ha replicato la Tavassi, sincera nel rivelare una consuetudine su cui il reality le sta permettendo di riflettere.

In passato, la 36enne, sia sui social sia in tv, ha spesso elargito consigli di bellezza. Nel 2018, al programma Pomeriggio 5, per esempio, ha lanciato una rubrica dal titolo "Le ricette di Guendalina Tavassi per la bellezza fai da te" dove, tra le altre cose, spiegava come creare in casa uno struccante con le prugne secche, economico e purificante per la pelle.

"La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa né dall’aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi., perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore". Così diceva Audrey Hepburn, l'attrice britannica premio Oscar per il ruolo della Principessa Anna in Vacanze romane (1953), ma anche ambasciatrice speciale dell'Unicef. Icona di stile e sensualità, l'attrice ancora oggi viene ricordata per la sua bellezza acqua e sapone. Ma sentirsi belle è prima di tutto uno stato d'animo e, allora, può capitare che senza un filo di trucco non ci si senta bene. Come ha recentemente confessato, la showgirl e influencer romana, 36 anni, diventata famosa nel 2011 partecipando al Grande Fratello e attualmente naufraga dell'Isola dei Famosi 2022.La concorrente del reality di Canale 5 ha ammesso le sue insicurezze legate all'aspetto fisico. "Mi svegliavo la notte e mi andavo a truccare mentre dormivo" ha svelato ai compagni d'avventura, specificando: "Mi svegliavo alle cinque di mattina per truccarmi e poi mi rimettevo a dormire". Ile l'abitudine di, anche di notte, affinché chi dorme al suo fianco non la veda mai al naturale, è per la Tavassi quasi un'ossessione. "Io mi devo truccare anche per andare a comprare il pane o le sigarette. Mi mette paura la gente… Faccio sempre queste cose" ha detto la romana sottolineando che questa necessità la riguarda sempre, in ogni momento della sua giornata.