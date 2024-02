Il coming out di Lee Ryan, ex cantante dei Blue: "Sono bisessuale". Poi annuncia l'abbandono dei social

Ha fatto impazzire centinaia di ragazze all'inizio degli anni Duemila, insieme agli altri componenti della boy band britannica. Oratorna però sotto i riflettori per le sue dichiarazioni in merito al proprio orientamento sessuale. Il celebre cantante, che ha avuto successo in tutto il mondo ed è ancora amatissimo da quella generazione che è cresciuta con il suo poster in camera, ha deciso di fare. Ma la rivelazione è avvenuta in un contesto piuttosto burrascoso. Come riportato dal, Ryan qualche giorno fa ha scritto sulla sua pagina Instagram ufficiale: "Potrei iniziare a". Un'esternazione che non passa certo inosservata, data la sua ancora attuale fama, e che finisce nell'occhio del ciclone mediatico. La frase viene infatti, molto nota nel Regno Unito. A sua volta il 38enne decide di rispondere all'a, non più sui social ma dalle pagine del quotidiano, dove ha voluto chiarire i propri sentimenti: "So cosa vuol dire ricevere offese senza alcun motivo, e fa male. Normalmente ignoro cose del genere ma è come se qualcuno mi avesse dato del razzista, e non lo sono.e il mio, collega dei Blue, ha fatto coming out nel 2014, ndr). Non mancherei mai di rispetto a nessuno in quel modo". Un annuncio che segue, in realtà, altre dichiarazioni fatte negli anni da Lee Ryan sulla propria sessualità. Nel corso della sua partecipazione al, ad esempio, aveva raccontato di alcunee di un'esperienza con il compagno di band Duncan James. E, nello specifico, ci sarebbe stato più di un 'incontro' con, che aveva in precedenza dichiarato: "Ci sono stati due baci con Lee Ryan. Potrei dirvi che non è la prima volta cha accade". Ma mai come in questo caso l'ex componente della nota band si era espresso in maniera aperta, senza allusioni ma rivelando pubblicamente la sua bisessualità.Ma non è finita qui. Dopo le polemiche che lo hanno spinto a fare coming out, Lee ha annunciato ai propri fan e follower di Instagram di essere pronto a. Il mondo dei social, ha spiegato, non farebbe per lui: "Nessuna somma di denaro vale il dover. Intendo cancellare il mio account. Il mondo è un luogo ormai perduto e laè più importante di tutto, così come occuparmi della mia famiglia. Non starmene seduto in un mondo virtuale a parlare con dei troll.e ogni cosa finisce male per me quando reagisco a certe cose. Mi accusano d’essere qualcosa che non sono. Non posso far parte di tutto questo. Amo i miei fan ma loro mi conoscono e sanno chee gli idioti che lo popolano".