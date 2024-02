"Il Mondo di Leo", alla Camera dei Deputati il cartone con protagonisti autistici

Il Ministro Locatelli: “Un progetto dalla potenza innovativa straordinaria"

I commenti di apprezzamento per "Il Mondo di Leo"

È stato presentato il 26 aprile alla sala stampa della Camera dei Deputati "", primo progetto multimediale al mondo che racconta la storia e le avventure di un bambino con. Giunto ormai alla fase di programmazione della seconda stagione , il programma è andato in onda su Rai Yoyo nel mese di novembre, ed è disponibile in streaming su RaiPlay . Un cartone animato pensato e scritto sulla base dei bisogni dei bambini con spettro autistico, che non è solo una serie in dieci puntate. Il progetto multimediale ha incluso fin da subito un libro e un'app di giochi, così come alcuni Nft in vendita con ricavato a favore di FacciaVista Onlus. Nella prima edizione Leo, bimbo autistico , è stato accompagnato nelle sue avventure quotidiane da Lola, la bassottina di casa, e Babù, il suo peluche preferito. Le dieci puntate andate in onda, da dodici minuti ciascuna, sono contraddistinte da titoli esplicativi: 'I broccoli', 'Il bagnetto', 'il letto nuovo', 'il compleanno' e 'Aiuto, il dottore!'."Ne parlerò anche alla Conferenza Mondiale della Disabilità all’Onu che si svolgerà a giugno, dove il ministero per le Disabilità organizzerà due eventi collaterali: uno proprio sull’autismo e l’altro sui protocolli Dama”, ha affermato il ministro. Un appoggio aperto quello mostrato da Locatelli, che ha assicurato un supporto concreto alla mini-serie animata. "Leo vive la sua giornata superando difficoltà, attraversando momenti difficili e altri che lo agitano. Leo è un bambino come tanti che può essere capito e può imparare sempre qualcosa di nuovo. Mi complimento con tutti per averlo saputo trasformare da un sogno alla realtà", ha aggiunto, riconoscendo così il lavoro svolto da tutte le persone che hanno contribuito, grazie alla loro minuziosità, alla realizzazione di unDa, professore emerito di Psicologia generale, che ha curato i comportamenti, i movimenti e le espressioni, passando attraverso i colori e le forme disegnate da Dario Piana, perche. Le storie sono state scritte da Nicola Brunialti, mentre le musiche, anzi ogni singolo suono, è stato composto da Fabrizio Palermo. La produzione, gestita da, è nata da un'idea di, mamma di due gemelli con spettro autistico , ed. In occasione del lancio della prima stagione il ministro aveva affermato: "È una cosa che può aiutare i bambini ad affacciarsi al mondo della quotidianità". Un modo per consentire loro di affrontare azioni di tutti i giorni che possono risultare problematiche, come mangiare o andare a dormire. E a farlo divertendosi.Non si sono fatte attendere molte dichiarazioni a supporto del progetto, come quella di, sottosegretario del ministero dell’Istruzione e del Merito: "Ho avuto modo di guardare questo progetto e posso dire che corrisponde alla metodologia giusta per affrontare questi temi. Io ho la delega alla disabilità e quindi sono sempre impegnata per cercare di trovare deie dinamica, e questo progetto ne è un esempio". E aggiunge: "Lo trovo undagli altri, ha qualcosa in più. Anche i modelli che vengono dati normalizzano alcuni comportamenti, ed è questo il valore aggiunto che si può evincere da questa serie tv animata"."Inclusione non è una parola, inclusione è un modo di vivere, inclusione è un approccio che tutti noi dovremmo avere e che non abbiamo, e quando l’inclusione passa per la televisione italiana è un segnale che non arriva soltanto a chi ha figli nello spettro, ma arriva a tutti coloro i quali hanno figli”, ha dichiarato, segretario dell'ufficio di Presidenza presso la Camera dei deputati. Anche, direttore di Rai Kids, è intervenuto durante l'incontro: "Una caratteristica di questo programma è che riesce a riunire le tre finalità per le quali come servizio pubblico noi lavoriamo verso i ragazzi e i bambini. La prima è offrire ai bambini il, quindi belle storie, bei racconti, belle immagini, la seconda è dare voce e spazio agli autori e ai produttori italiani perché anche loro abbiano uno spazio nel mondo dell’audiovisivo internazionale e la terza è l’innovazione, passare avanti e avere nuove idee. Questi tre elementi si fondono nel progetto 'Il Mondo di Leo' intorno al grande tema dell’inclusione".