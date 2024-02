Il tenero bacio di Chrissy Teigen e John Legend alla figlia Esti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da chrissy teigen (@chrissyteigen)

La speranza dopo l'aborto spontaneo

La famiglia di John Legend e Chrissy Teigen si allarga

Papàda un lato, mammadall'altra: in mezzo la, che i genitori baciano teneramente su entrambe le guance. Un video all'apparenza normale, postato mercoledì su Instagram dalla 37enne modella, in cui i genitori baciano l'ultima arrivata in casa Legend-Teigen. Un momento privato, in cui la coppia riempie d'amore la bambina.Etsi Maxime, nata 6 settimane fa, nel filmato su Instagram si gode il "primo bacio" a 'sandwich' in mezzo a mamma e papà, che ridono orgogliosi ai versetti della neonata. L'orgoglio di chi sa che quella bambina è figlia di un miracolo : la modella, infatti, nel 2020 aveva perso un bambino a causa di une i medici le avevano annunciato la quasi impossibilità di rimanere nuovamente incinta. Un dramma enorme per lei e il cantante, che avevano condiviso con i loro followers il dolore del momento, postando sui social tempo dopo i drammatici scatti in ospedale. Dopo anni di tentativi, non riuscendo ad accettare quel destino crudele, ricorrendo alla fecondazione in vitro Chrissy Teigen è riuscita ad avere una nuova gravidanza, di cui la coppia ha dato notizia l'estate scorsa. Legend, 44anni, l'anno scorso si era anche pronunciato in merito alla decisione della Corte Suprema americana di, condannando la decisione dei giudici.È stato lo stesso 44enne a dare l'annuncio dell'arrivo della terza figlia, venerdì 13 gennaio, durante un concerto privato. La coppia ha già due bambini,. Il musicista, nel corso dello show, ha detto al ristretto pubblico presente che lui e la moglie hanno dato il benvenuto alla "piccola questa mattina". "Che giorno benedetto", ha aggiunto. Sei giorni dopo, la coppia ha presentato la neonata al mondo con una dolce foto su Instagram, in cui si vedono Luna e Miles che cullano la loro sorellina in una soffice coperta bianca. "- la casa è in fermento e la nostra famiglia non potrebbe essere più felice", ha scritto la Teigen nella didascalia. "Papà versa lacrime di gioia ogni notte vedendo Luna e Miles così pieni di amore, e io sto imparando che ci vogliono pannolini anche con un parto cesareo!", ha continuato. "Siamo in paradiso. Grazie per tutto l'amore e gli auguri - li sentiamo tutti!"Recentemente Legend ha dichiarato a People di essere "impressionato" dal modo in cui sua moglie si sta riprendendo daldella loro bambina. "C'è ancora molto da recuperare, ma lei sta andando alla grande", ha detto il mese scorso. "È così forte e coraggiosa e le donne ne passano di tutti i colori per dare alla luce una nuova vita che io sono sempre in soggezione per questo". La star di The Voice ha poi rivelato come gli altri suoi figli si stiano adattando ad avere un nuovo bambino in casa: "Stavo giusto dicendo che i miei figli si stanno comportando benissimo", spiega, dicendo anche che con la terza arrivata è tutto più facile, essendoci già passati in precedenza. "I miei figli più grandi stanno benissimo con lei e (questo) riempie".