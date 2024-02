IncontraDonna, la prevenzione oncologica in tv

IncontraDonna, tra prevenzione e altruismo

L'organizzazionesarà presente a Le Parole della Salute, su La7, nella puntata del 9 aprile alle ore 11. Durante la trasmissione, condotta da Annalisa Manduca, sarà ospite in studio la professoressa, presidente della Fondazione. Nel corso del suo intervento verranno affrontate alcune tematiche relative al percorso che affrontano le pazienti oncologiche. Partendo dalla, aspetto fondamentale del processo terapeutico, sarà possibile ascoltare in collegamento la diretta testimonianza di, paziente e volontaria della Onlus. Lainterpersonale, fattore molto importante della nostra quotidianità, è un aspetto fondamentale del cammino che una paziente oncologica affronta con il suo medico. L'intervento di Adriana Bonifacino punterà a sensibilizzare proprio su questo argomento, riflettendo su quanto sia importante individuareper affrontare ogni fase del profilo di cura.La Fondazione sarà nuovamente presente in trasmissione domenica 16 aprile, sempre alle ore 11. Per l'occasione, interverrà sempre su La7 la dottoressa Anna Costantini, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'associazione, che riprenderà lo stesso argomento dal punto di vista dell'alla paziente.La Onlus si basa sui valori dell'e del, ed ha come mission primaria l'incontro e la relazione diretta con le pazienti oncologiche, tanto da aver voluto inserire questo termine nel nome stesso dell'associazione. Dal momento della sua fondazione, occorsa nel 2008, IncontraDonna è diventata molto di più. Un percorso di crescita lungo 15 anni, che ha visto ampliarsi il raggio d'azione dell'associazione alla lotta alle discriminazioni regionali in ambito medico, al diritto alle cure ed al diritto all'oblio oncologico. Una delle loro più recenti iniziative,ha riscosso molto successo. La collaborazione con Ferrovie dello Stato Italiane ed il Ministero della Salute ha contribuito ad aumentare la consapevolezza relativa al tumore al seno , offrendo ai passeggeri dei treni ad alta velocità testimonianze dirette e consigli utili per prevenire l'insorgenza della patologia. [caption id="attachment_81249" align="aligncenter" width="1080"] Frecciarosa, una delle attività di prevenzione dell'associazione (Instagram)[/caption] Le numerose collaborazioni istituzionali collocano l'associazione tra le realtà di maggiore impatto nel panorama della prevenzione medica, puntando a rinnovare il Sistema Sanitario Nazionale perseguendo efficacia edi equità e innovazione.