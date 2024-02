India: una sposa muore durante il matrimonio combinato, la sorella la sostituisce all'altare

Doveva essere un giorno di festa, il 27 maggio scorso, per. Ad Etawah, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, si stava per celebrare il loroquando all'improvviso, durante la cerimonia,che ha stroncato così la sua giovane vita. Ciò che è avvenuto dopo è stato altrettanto sconcertante. La storia, raccontata dal, ha suscitato molto sgomento sui social. Secondo la ricostruzione dei fatti, Surbhi è collassata dopo il primo di unache consiste nello scambio di ghirlande della coppia, un momento importante del rito nuziale indù. Uno scambio avvenuto a casa della ragazza, dove poche ore prima era giunto lo sposo, originario del villaggio di Nawli, accompagnato da tutta la famiglia. Disperati, i genitori della ragazza l’hanno trasportata in ospedale. Quando il medico, chiamato per rianimarla, ha, i parenti si sono riuniti per prendere velocemente una decisione che ponesse. La madre di Surabhi, in preda al dolore sia per la perdita della figlia che per il mancato sposalizio. avrebbe. Una soluzione tanto rapida quanto cinica, che però è stata accettata: probabilmente i genitori di quest'ultima non volevano rinunciare alla dote, e quelli dello sposo non volevano affrontare la vergogna di un rientro a casa senza che fossero state celebrate le nozze. Senza pensarci troppo su le famiglie dei due giovani, infatti, hanno concordato di ripristinare l'che prevedeva il matrimonio con la sorella della sposa se questa fosse morta. E così la giovane Nisha è stata costretta a sposare quello che poco prima sarebbe dovuto diventare suo cognato. Il fratello di Surbhi e Nisha,, ha detto all’agenzia di stampa Ians: "È difficile credere chee una sposa fosse in preparazione nella prossima". Secondo i racconti, il feretro della giovane defunta è stato tenuto senza alcun rispetto in una stanza, fino al termine della processione nuziale. Solo allora sono stati avviati i riti funebri.