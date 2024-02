Indossa spazzatura per un mese: l'iniziativa di sensibilizzazione di un attivista americano

Tutti conosciamo qualcuno che ha un senso della moda a dir poco "da cestinare", che sembra essersi buttato addosso la spazzatura. Poi, invece, c'èche è molto orgoglioso di: fa tutto parte di un piano per mostrareimprudentemente ogni mese. Che è davvero tanta, una notevole quantità. Per intenderci basta osservare l'attivista ambientale americano mentre si aggira per le strade di Los Angeles e delle città circostanti con un abito appositamente progettato per contenere tutti gli scarti che produce."Per la maggior parte di noi,", ha dichiarato Greenfield all'AFP mentre sfila nelle eleganti vie dello shopping di Beverly Hills. "La gettiamo nel bidone dell'immondizia e poi sparisce e non ci pensiamo più. Volevo dare alla gente un'immagine che aiutasse a rendersi conto di quanta immondizia produciamo" ha aggiunto l'attivista. In media, infatti,i (una persona media negline produce circa). "È stato verso il dodicesimo giorno che ho iniziato a sentire il peso del consumismo – spiega –. Ho iniziato a sentire il peso e a notare la situazione. Mi sono detto 'wow, è sbalorditivo quanto la nostra immondizia si accumuli'". A pochi giorni dalla fine della sua sfida, Greenfield. Il tutto racchiuso in un'apposita tuta di plastica trasparente, con ampie tasche su braccia, gambe e schiena dove sono ben visibili bottigliette, scatole, residui di pasti, snack e qualsiasi altro tipo di scarto prodotto fino ad oggi. Le gambe, ad esempio, sono piene di lattine che tintinnano e limitano la sua capacità di camminare, dando l'impressione generale di. Rob Greenfield, che va molto orgoglioso della suacon solo una manciata di beni, nessun conto in banca e nessuna patente di guida, non è nuovo ad iniziative che hanno l'obiettivo disulle questioni ambientali. Nel 2019, ad esempio, si è nutrito per un anno intero di cibo coltivato e raccolto esclusivamente da lui stesso. Per questa nuova protesta ha invece deciso di mettere da parte il suo ascetismo e di consumare come un americano medio per 30 giorni. La vista di un uomo che indossa la spazzatura mentre si aggira per i quartieri chic di una delle città americane più dichiaratamente consumistiche ha fatto sollevare più di una perplessità, ma, a quanto dice, la maggior parte delle persone è interessata a saperne di più. "La gente può capire questo messaggio e mi aiuta a raggiungere persone di ogni estrazione sociale. Ci sono quelli che pensano che io sia un senzatetto o che abbia problemi di salute mentale, ma per la maggior parte è stata molto positiva e ispirata dal mio gesto".