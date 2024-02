Infertilità e malattie sessuali: da quando non c'è più la visita di leva gli uomini si controllano meno

“Il dato certo è che non esiste più per il soggetto di sesso maschile un “filtro” clinico in giovane età, se non in casi sporadici, che esamini l’apparato sessuale. Prendendo in considerazione il varicocele, per esempio, l’analisi della letteratura disponibile ci dice che era presente nel 16-17% della popolazione maschile esaminata durante le visite di leva.

Oggi il 20-22% della popolazione maschile presenta un varicocele, quindi il dato è lievemente superiore, ma non emerge una valutazione epidemiologica di massa, per cui può darsi vi sia una parte sommersa.”

Infertilità in aumento

È vero che il fenomeno dell’infertilità maschile è in aumento? Quali potrebbero essere le eventuali cause?

“Sì, è vero. L’infertilità maschile è in aumento: circa il 50% delle cause di infertilità di coppia sono di appartenenza al sesso maschile; interessante è il dato che evidenzia come il 35-40% di tali cause risieda nella presenza, datata purtroppo, di varicocele che rende il liquido seminale meno fertile o totalmente sterile; ancora: il 3-5% dei soggetti maschi nati a termine e fino al 30% dei bambini nati pre-termine presentano criptorchidismo, condizione che, se non trattata, porta a sterilità.

Altro dato interessante è la qualità del liquido seminale: 50 anni fa almeno la metà degli uomini sui 30 anni aveva circa 100 milioni di spermatozoi per millilitro di liquido seminale; oggi, solo il 20% dei maschi della stessa età ha lo stesso numero di spermatozoi. Cosa abbia determinato questo peggioramento non è chiaro, ma le mutate abitudini e stili di vita (alcool, fumo, stress), l’inquinamento ambientale e dei luoghi di lavoro hanno avuto sicuramente un peso determinante.”

La prevenzione per gli uomini è un tabù

Rispetto alle giovani donne, i maschi che attraversano la pubertà non effettuano visite di controllo all’apparato genitale. Perché e come potrebbe essere cambiata questa abitudine?

“L’esame delle casistiche ci dicono che solo il 5% dei giovani maschi italiani si sottopone a una visita andrologica prima dei 20 anni, e questo è un dato sconfortante, considerando le strutture sanitarie, pubbliche e private, ospedaliere e territoriali, disponibili in Italia.

Se pensiamo che in Italia esistono circa 1900 consultori familiari, distribuiti abbastanza uniformemente sul territorio nazionale, e che queste strutture vengono consultate per il 98% da soggetti di sesso femminile e solo per lo 0,2% da soggetti di sesso maschile che si presentano soli, capite bene la potenzialità che queste strutture possono avere in ambito di prevenzione andrologica giovanile.

Considerando l’attuale denatalità in Italia, con un piccolo sforzo di comunicazione (sui ragazzi e sui genitori) e la strutturazione dei consultori con specialisti adeguati (andrologi ed urologi) anche queste strutture potrebbero giocare un ruolo fondamentale per modificare un’abitudine indubbiamente sbagliata.

Ma non dobbiamo certo dimenticare che, oltre agli specialisti del ramo, anche il medico di Medicina generale, il pediatra e il medico sportivo, nell’esercizio della propria specialità, potrebbe aggiungere una generale ispezione dell’apparato sessuale per rendersi sono di eventuali anomalie.

Certo la figura del medico scolastico, ormai definitivamente abbandonata, potrebbe ricreare quel “filtro” preventivo in tutti i soggetti in età scolastica. Come vede le alternative ci sono, dobbiamo trovare la volontà di applicazione.”

Serve un cambio culturale

Quale dovrebbe essere, a suo parere, il ruolo giocato dalla famiglia e dalla scuola, oltreché dalla comunità scientifica?