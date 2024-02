Jerome Foster, dalle proteste fuori dalla Casa Bianca a consigliere di Biden per il clima. "Sono fiducioso"

Se una settimana è un tempo lungo in politica, l'ultimo anno è stato un'eternità per Jerome Foster. Se una settimana è un tempo lungo in politica, l'ultimo anno è stato un'eternità per

Ogni venerdì, per 58 settimane di fila, il diciottenne newyorkese ha partecipato alle proteste fuori dalla Casa Bianca per chiedere un'azione contro il riscaldamento globale. Ora l'adolescente

è stato introdotto nella sede del potere americano per aiutare a creare la politica climatica.

Segno del crescente peso politico del movimento giovanile per il clima, che si è sviluppato in tutto il mondo sul modello dell'attivista svedese Greta Thunberg. Foster, studente di informatica, è stato incluso in un gruppo di consiglieri di Joe Biden che informeranno costantemente il presidente degli Stati Uniti su questioni relative alla giustizia ambientale. In particolare il focus di informazioni riguarderà le comunità a basso reddito e le persone di colore, che affrontano le maggiori ricadute del cambiamento climatico e dell'inquinamento.

"Non mi aspettavo che questo accadesse così presto, è stato

pazzesco" ha detto Foster. E ha aggiunto

"Sono l'unica persona sotto i 40 anni in tutto il gruppo di consiglieri, quindi quando sono arrivato ho pensato 'Dovrei essere qui?' Ma hanno intenzione di sfruttare la prospettiva dei giovani sul cambiamento climatico. All'inizio ero un po' sorpreso, ma ora mi ci sto abituando".

Un'occasione incredibile per il ragazzo che nell'ultimo anno, ogni settimana, stava vicino al perimetro della Casa Bianca in Lafayette Square brandendo un cartello con scritto. Per il primo mese è stata un'esperienza solitaria, al di là dell'incoraggiamento di uno simpatico turista europeo, prima che Foster fosse raggiunto da un improbabile alleato. "La seconda persona ad unirsi a me era un. È stato pazzesco perché stava solo camminando davanti a me urlando e imprecando che era tutta una bufala", ha raccontato lo studente. I due hanno iniziato a parlare e l'uomo più anziano, che usava un deambulatore, ha ammesso di essere preoccupato per l'inquinamento da plastica nella vicina Chesapeake Bay. "In realtà si è unito a me, ma solo per 10 minuti. Si sentiva inperché i suoi amici, sostenitori di Trump, erano arrabbiati con lui e gli urlavano che si era unito al lato oscuro". E sul nuovo incarico? Ancora non ci crede del tutto ma ha sempre sperato che prima o poi, tutte quelle ore passate davanti al centro del potere americano, sarebbero servite a qualcosa.