Kourtney Kardashian: “Bevo il mio latte materno quando sono malata”. Ma fa davvero bene?

Kourtney Kardashian beve il suo latte materno. L’ha confessato lei stessa, ammettendo di far ricorso a questo importantissimo nutriente per neonati quando è malata o non si sente particolarmente bene.

Mamma di quattro figli, la 44enne ha dato il benvenuto al figlio Rocky Thirteen, avuto con Travis Barker, batterista dei Blink-182, a novembre 2023. Neonato che sta ancora allattando, tanto che sulle sue Instagram stories, mercoledì 10 aprile, la maggiore delle sorelle Kardashian ha rivelato il suo rimedio non convenzionale per sentirsi meglio mentre si preparava per andare a letto. “Questo filtro è pazzesco – scrive la 44enne parlando di quello che sta utilizzando nell’immagine –. E ho appena bevuto un bicchiere di latte materno perché mi sento male. Buonanotte!”.

La storia di Instagram della 44enne in cui dice di aver "bevuto un bicchiere di latte materno"

Fondatrice del marchio di prodotti skin care Lemme, oltre al piccolo Rocky Thirteen di 5 mesi, Kourtney Kardashian Baker anche mamma di Penelope Scotland, 11 anni, di Mason Dash, 14, e Reign Aston, 9, nati dalla relazione con l'ex, Scott Disick. E ai figli naturali si aggiungono quelli di cui è matrigna: Alabama, 18 anni, Landon, 19, oltre che della figliastra Atiana De La Hoya, 24, che Barker condivide con l'ex moglie Shanna Moakler.

Il messaggio alle neo mamme

La scorsa settimana, poi, l’imprenditrice ha postato su Instagram una serie di scatti delle sue recenti vacanze primaverili, compreso quello in cui, da mamma orgogliosa del proprio bambino, tiene in braccio Rocky mentre i suoi piccoli piedi sembrano volare sopra le scale che portano alle acque tropicali. E ancora con un post sui social Kardashian Barker ha condiviso un messaggio importante per le neo mamme:

“Il vostro corpo è bello in tutte le fasi. In gravidanza, perché siamo raggianti e cresciamo, nel post-partum, perché stiamo guarendo e ci rimettiamo in sesto, e poi nel periodo più difficile, perché il nostro corpo si sta ancora adattando. E se si allatta al seno, è tutta un'altra cosa. Cerco di essere gentile con me stessa mentre il mio corpo trova una nuova normalità. La pressione che ci viene fatta per riprenderci quando tutto è nuovo e diverso non è realistica. La vita è bella, voi siete belle. Solo un piccolo promemoria (anche per me;) XOXO".

Il latte materno per gli adulti

Kourtney Kardashian mentre si tira il latte

Ma bere il latte materno da adulti, lo stesso alimento supernutriente per i neonati, consigliatissimo dai pediatri – ricordiamo sempre per chi può e vuole allattare al seno, perché non è obbligatorio né una madre è peggiore se non lo fa – fa bene?

Prove concrete di effettivi benefici non ce ne sono. Anzi, non solo non dà nessun vantaggio ma esporrebbe al rischio di contrarre malattie infettive. Anni fa era però diventata una sorta di moda salutista, praticata da maniaci del fitness ma spacciata anche come rimedio miracoloso per i malati cronici. E addirittura, soprattutto nel mondo anglosassone e americano, circolavano prodotti a base di latte materno, come gelati o lecca-lecca. Una moda, appunto, che però è tutt’altro che salutare: Kourtney Kardashian farebbe meglio, insomma, a prendere un aspirina se malata. E a lasciare il suo latte per il figlio, che sicuramente ne avrà maggior giovamento.