La bisnonna indiana che insegna arti marziali alle ragazze: "Così si sentono fisicamente e mentalmente forti"

di recente la disciplina che pratica con tanta energia e che vuole tramandare non solo ai suoi discendenti, ma soprattutto alle ragazze, è stata riconosciuta comeSi tratta delun mix di danza, yoga e scontri corpo a corpo (può coinvolgere armi come spade, scudi e bastoni), ritenuta, che sta prendendo sempre più piede anche grazie alla fama conquistata da, quattro figli e otto tra nipoti e pronipoti, diventata vera star del web. Un, cinque anni fa ( clicca qui ), la immortalava infatti durante un combattimento con un giovane uomo, nel corso del quale ad uscirne vincitrice era stata la straordinaria vecchietta. Anche oggi, alle soglie degli ottanta, Meenakshi Amma para con incredibile destrezza i colpi del figlio durante gli allenamenti, dimostrandoda far invidia a chiunque. La stessa forza trainante che le ha permesso prima di recuperare quest'arte antica e poi di. "Ho iniziato Kalari quando avevo sette anni - racconta la 78enne -. Sto ancora praticando, imparando e insegnando", ha aggiunto la matriarca della, fondata dal suo defunto marito nel 1949. La disciplina, le cui origini si ritiene risalgano addirittura a, è menzionata nelle antiche scritture indù e rimane intrisa di religione ancora ai giorni nostri. Nel 1804 la pratica fuper paura che i coloni si ribellassero, ma sopravvisse silente fino agli inizi del XX secolo e funel 1947. Sul pavimento di terra rossa, nella sala interna della scuola, ilmette alla prova gli alunni, ragazzi e ragazze, che praticano questo sport. Accanto a lui, un'instancabile Meenakshi, che non ha nessuna intenzione di fermarsi: "Sono davvero felice di essere in grado di praticare la Kalari alla mia età.". Un modello importantissimo per le donne e bambini che frequentano il centro, ai quali insegna come difendersi in tempi così oscuri: "Le persone mi chiedono in continuazione come faccia ad essere così forte e in salute alla mia età - racconta sorridendo -. Credo che se ho ancora così tantoè perché pratico la Kalari fin da bambina". "Ora sento di poter andare ovunque e",dichiara con fierezza una ragazza nella palestra. Un'affermazione significativa, soprattutto perché fatta da una giovane donna in uno dei Paesi al mondo con il. Dai dati dell'ultimo rapporto, infatti, risulta che in India, e almeno una donna su tre è stata vittima di violenze dentro o fuori casa. A luglio scorso il primo ministro del Kerala (sud dell'India), Pinarayi Vijayan, ha lanciato l', una divisione della polizia dedicata alle violenze di genere; in quell'occasione la super bisnonna lottatrice ha voluto dire la sua: "Le cronache sono piene di violenze sulle donne, occorre". Per questo, superando barriere ideologiche, stereotipi di genere e pregiudizi, Meenakshi e il suo staff formano, che iniziano gli allenamenti alle 7 del mattino come vuole la tradizione, a difendersi contro le molestie, piaga endemica nel subcontinente. "Ai miei studenti dico cheè la prima linea di difesa. A quel punto ogni oggetto può diventare un'arma", spiega, un'altra insegnante. "Quando le donne imparano questa arte marziale, si sentonoe questo le rende sicure di lavorare e viaggiare da sole", conclude l'incredibile matriarca.