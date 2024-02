La disabilità è possibilità: un viaggio fotografico in India a caccia di storie per sfatare tabù e stereotipi

Il progetto "Everyone is Good at Something"

Disabilità e tabù

Vittime 'rinate': "Non nascondiamoci"

Tante storie, tanti punti di vista

Quando non lavora nella fattoria o non realizza oggetti di juta, Gobinda Majumdar ama camminare fino a una bancarella di tè vicino alla sua casa, in Assam, per comprare dolci per le sue nipoti. Tutto questo lo spiega con la, l'unico mezzo di comunicazione per il 37enne, che. Nato sordo, Majumdar è diventato anche cieco all'età di due anni, dopo aver contratto la rosolia. La vita lo ha messo davanti a, ma nonostante tutto. "Mio fratello minore è sposato, quindi perché non io?" ha detto al, che lo ha incontrato nel distretto di Kamrup come parte di un progetto per condividere storie di persone con disabilità nell'"Mi propongo di mettere in evidenza le, in modo che le loro storie, le loro personalità, colpiscano le corde di altri disabili e creino consapevolezza tra il pubblico in generale - spiega Roy -. Ho degli obiettivi chiari:, non sulla disabilità; mostrare queste personema come esseri umani comuni, 'normali', che inseguono i loro semplici sogni; e assicurarmi che ci sia un mix paritario di soggetti maschili e femminili". Unin lungo e in largo attraverso il Paese - Covid permettendo - in cui l'artista ha immortalato nei suoi scatti le persone affette dallein India. E attraverso il progetto "" sta pubblicando un flusso costante di storie per sfidare lo stigma diffuso e i tabù radicati nella società. "Speriamo che queste immagini aprano la discussione sulla disabilità e, magari, influenzino anche la politica", dice Vicky. "Il veroe noi continueremo per tutto il tempo necessario" afferma, fondatore della India Inclusion Foundation, che ha lanciato EGS insieme a Roy, con l'obiettivo di pubblicareda ogni stato del Paese.in India è moltoin termini di protezione dei diritti delle persone con disabilità. Il problema è che la maggior parte della" aggiunge Ferose, ingegnere che lavora in California e ha iniziato ad occuparsi dei diritti dei disabili dopo che suo figlio è nato con una forma di autismo 12 anni fa. "Sappiamo che in questo Paese la gente non ne parla perché c'è una sorta di. Una ragione può essere la nozione di: le persone pensano che qualcuno abbia una disabilità perchéin passato", dice. "Io e Roy allora ci siamo chiesti: come possiamo cambiare questa narrativa? Così abbiamo deciso di fare una specie di Humans of New York (un fotoblog di ritratti di strada e interviste), ma con persone disabili in tutta l'India". Un, rispetto a una media mondiale vicina al 15%. Il che suggerisce che molte persone non parlano di disabilità nemmeno in famiglia, suggerisce l'ingegnere.Nel 2015 lesono state aggiunte alla lista delle persone disabili, così Roy è andato ad Agra, nell'Uttar Pradesh, per incontrare, un caffè e una comunità per i sopravvissuti a simili violenze. Il locale è stato9 istituito grazie alla Fondazione Chhanv. Qui ha incontrato Roopa. Ora ha 27 anni, ma ne aveva appena 14 anni quando la sua matrigna le versò dell'acido sul viso. Oggi si occupa della contabilità e disegna per la boutique di Sheroes. Come lei le altre vittime posano davanti all'obiettivo del fotografo mostrando finalmente lee sono bellissime nella loro spontaneità e naturalezza. Lo stesso Roy dice di cercare deliberatamente storie che hanno ricevuto, per cercare di fornire una nuova visione di un 'problema' finora celato. Al progetto però partecipano anche alcuni. Dopo che la sua, a seguito di un attacco bomba nella guerra di Kargil, il maggiore Devender Pal Singh di Chandigarh ha iniziato a. Conosciuto come il, intervista ex soldati che hanno affrontato e superato sfide simili alla sua sul suo canale YouTube, "Never Say Die". Inoltre ha fondato "The Challenging Ones", un'organizzazione che ha incoraggiato più di 1.400 persone che hanno subito amputazioni a praticare sport. Ad Akuluto, in Nagaland, Ashe Kiba ricorda la crudeltà dei vicini cheperché era nata con. Per anni è stata costretta a nascondere le sue mani e a saltare la scuola a causa delle prese in giro. Voleva abbandonarla, ma la madre l'ha incoraggiata a proseguire e alla fine si è laureata in letteratura inglese e ha iniziato a parlare per il Nagaland State Disability Forum (NSDF), di cui ora è il segretario generale. E lancia il suo messaggio a tutte le persone con disabilità: "Dobbiamo accettare la nostra unicità.".Poi ci sono Amer Hussain Lone, che, ed è il capitano della squadra di para-cricket del Jammu e Kashmir; Sisila Das, Simi Kalita, e Runu Medhi, che hanno avuto a che fare, rispettivamente, con la, la nascita prematura e la; Tiffany Brar, 30 anni, che gestisce un centro di formazione per non vedenti e grida fiera:. E ancora Nincy Mariam Mondly, che si stava allenando come paramedico quando una caduta le ha ferito il midollo spinale, Tariq Ahmad Mir, una pluripremiata ricamatrice nata con lae Sohkhotinlen Haokip, 31 anni, con la. Ogni storia, su EGS comprende cinque immagini, con i soggetti "- dice Roy - con le loro famiglie". "La società ignora le persone con disabilità o le tratta come esseri umani inferiori. Non dà loro la possibilità di rivelare i loroe persino il loro senso dell'umorismo", sottolinea il fotografo, che annuncia di voler reclutare altri volontari per aiutare nel progetto. "Quando arriviamo nelle case delle persone, sono molto accoglienti - conclude - Dicono che sono felici di vederci perché finalmente ricevono un po' di".