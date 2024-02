La favola dei bambini marocchini e del carabiniere: la mamma è ricoverata e il militare li 'adotta' per una settimana

Famiglie oltre i legami di sangue

Quando ha accolto nella sua casa due bambini marocchini,non si aspettava certo di finire sulle pagine dei giornali. O di ricevere un premio. Il suo è stato un, spinto dal senso del dovere per la divisa che indossa, ma soprattutto dalla voglia di non abbandonare i piccoli in un momento di difficoltà. La storia risale a. Anche, piccolo centro in provincia di Genova, è in pieno lockdown dovuto all'. L'eroe protagonista di quella che sembra una favola è il, un palermitano che da circa 20 anni vive molto lontano dalla sua isola. Poi c'è una, che per un grave problema di salute è costretta a chiamare il 118 in piena notte e vienein ospedale. E infine ci sono i suoi figli,, marocchini, rimasti improvvisamente da soli. Il papà è in Francia per lavoro, e la pandemia impedisce loro di seguire la madre. I medici, allora, chiamano la Caserma dei Carabinieri, come da protocollo. Latino risponde e decide, senza pensarci troppo, di, in attesa che le condizioni della donna migliorino. La convivenza dura per circa una settimana e tra i piccoli ospiti e lasi crea un legame che dura ancora oggi. "Un gesto che denota grande sensibilità - così lo definisce il, comandante della compagnia di Chiavari, da cui dipende la stazione di Cicagna - Viviamo un periodo difficile e il compito dell'Arma è. Sono particolarmente contento che il comando generale abbia deciso di premiare Latino". Sabato 5 giugno, infatti, l'Arma dei Carabinieri premierà Alessandro comed'Italia del 2020. Ma non è finita qui: per lui c'è anche la, onorificenza che viene conferita dal Capo dello Stato a persone che si sono distinte in campo politico, artistico, lavorativo, sociale o militare. Forse però, il premio più grande per Latino, è stato vederche hanno trovato in lui e nella sua famiglia l'amore e l'affetto necessari in quel momento di sofferenza.Quella di Cicagna e dell'accoglienza dei due bambini marocchini richiama alla memoria un altro episodio (o un'altra favola, e questa volta c'è persino una principessa, o meglio, una regina) di. È quella diun quarto di secolo fa, a soli 13 anni. Un viaggio lunghissimo, compiuto senza la famiglia, rimasta nel Paese d'origine. In Italia viene collocata in una struttura per minori ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. Lì conosce l'e grazie a lui la vita di Regina cambia per sempre. Antonio infatti, interessatosi al suo caso, le fa conoscere sua moglie e le sue due figlie, all'epoca bambine. Il tempo passa e la ragazza diventava sempre più, tanto che per lei i coniugi D'amore diventano mamma e papà e le bambine sorelle. Nel frattempo inizia a lavorare con, un'organizzazione umanitaria che opera sulla 'pista' di Borgo Mezzanone. Li conosce Daniel, i due si innamorano e decidono di sposarsi. E adRegina, il 22 maggio scorso, è stato proprio colui il quale, 25 anni fa, scelse di prendersi cura di lei come una figlia.