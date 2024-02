La Federcalcio inglese sostituisce due dei tre leoni dello stemma con un cucciolo e una femmina

Tre leoni adulti maschi? Politicamente scorretto. E la Football Association, la Federcalcio inglese, madre e depositaria delle tradizioni del pallone, ha pensato di ritoccare lo stemma della Federazione appunto definita "dei tre leoni", sostituendo due dei tre esemplari stilizzati con uno in scala più piccola e uno con la criniera meno folta: ossia con l'immagine di un cucciolo e di una femmina. Si è diffusa l'ipotesi che i giocatori inglesi sarebbero scesi in campo avendo sul petto non più tre bellicosi felini, simbolo di aggressività e dominio (sono pur sempre i re della foresta e come tali evocativi dell'imperialismo britannico), ma una ben più pacifica e tranquilla famigliola. Che ben si attaglia alla maturata "diversità nel calcio", aperto (da sempre) ai giovani e ora e definitivamente anche alle donne.

Ragioni di cuore e di portafoglio

La Federcalcio: “Aumenterà l'entusiasmo”

Apriti cielo. Inon hanno accolto con entusiasmo l'innovazione, definita sui social "complete nonsense", C'è chi chiede chi mai si sarebbe sentito offeso per un leone. Prima che fosse chiaro che il marchio(le seniores maschile e femminile) c'era chi, malignamente, nell'era delassurto a principale fonte di reddito dei club calcistici, si è chiesto se non si tratti di un espediente per rendere improvvisamentele maglie della Nazionale. In tifosi sarebbero così indotti adl'ultimo modello, proprio alla vigilia dei campionati europei, che riammetteranno il pubblico sugli spalti. Va detto che in Inghilterra, molto più che in Italia, si usa recarsi allo stadio indossando la maglietta della propria squadra, considerata una sorta di "seconda pelle". Del resto fin dall'antichità, per darsi forza e importanza, re e condottieri si sono bardati con le pelli degli animali più forti. Quasi sempre - e guarda caso -. Insomma, con il ritocco dello stemma la Nazionale emulerebbe leche - per autofinanziarsi - cambiano colori e modelli delle divise alla velocità della luce.I vertici della Football Association puntano sull'inclusività innescata dal nuovo stemma e sono certi che l'inno al progresso elevato con il simbolo porterà nuovi fan al calcio. E a chi immagina la violazione della tradizione o addirittura una speculazione commerciale replicano che le“continueranno adei, come hanno fatto dalla prima partita internazionale in assoluto nel 1872”. Il cucciolo, il leone e la leonessa si uniscono invece per formare lo stemma del "New England Football" senza confini, iniziativa di recente conio, rivolta "a rappresentare tutti a tutti i livelli del calcio, nell'intero Paese".