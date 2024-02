La modella Rawdah Mohamed lancia una crociata su Instagram: "Giù le mani dal mio hijab". La protesta contro il divieto imposto in Francia

La campagna contro il divieto e le migliaia di adesioni

La testimonianza della modella contro la retorica politica francese

. A chi vieta alle donne musulmane di indossare il loro capo più tradizionale, il velo. Basta a chi strumentalizza il loro corpo con politiche distanti dalla realtà che vivono. Basta agli stereotipi che condizionano l'esistenza delle ragazze islamiche. Laha pubblicato sui social un post, diventato virale, in cui critica la proposta diin Francia. Grazie a un selfie su Instagram, conscritto sulla mano, ha aperto una campagna che ha fatto tendenza anche su Twitter e TikTok.Dallaalla, l'hashtag #Handsoffmyhijab, insieme alla sua controparte francese, è stato ripreso da migliaia di donne a livello internazionale. Tutte loro protestano contro la proposta del Parlamento francese. "Ho lanciato l'hashtag perché sentivo il bisogno di- ha detto Mohamed al quotidiano inglese Guardian - Le donne delle minoranze etniche sono sempre. Volevo riprendere il controllo delle nostre narrazioni e raccontare le nostre storie". La modella ha aggiunto che la legislazione proposta "deriva dallaprofondamente radicati contro le donne musulmane". La Francia è stato il primo Paese a vietare il(il velo che copre il volto della donna e che, nella maggior parte dei casi, lascia scoperti gli occhi) negli spazi pubblici, nell'aprile 2011. Alcune città francesi, invece, hanno, avviando un dibattito nazionale intorno al nazionalismo, all'identità e al femminismo. "Volevo chevedessero la mia faccia e le donne che mi assomigliano - ha aggiunto Rawdah - Non possono nascondersi nei loro lussuosi uffici del Parlamento e regolare il corpo delle donne senza combattere".Su Instagram, canale social sempre più scelto per lanciare campagne trasversali in tutto il mondo, la modella ha tuonato: "Il divieto dell'hijab è una, che viene dal più alto livello del governo e passerà come un enorme". E ha poi raccontato un episodio che le è capitato quando andava a scuola, quando le fu detto che non avrebbe dovuto indossare il velo per tutelarsi da fenomeni di bullismo. "Sedersi in una stanza piena di adulti chee di ciò che potevo e non potevo indossare da ragazza mi ha lasciato più cicatrici delstesso - ha spiegato -. Ho perso il conto delle molte volte che sono stata rifiutata per un lavoro a causa del mio hijab e non per la mia mancanza di abilità". Proprio parlando della sua esperienza nell'industria della moda, Rawdah Mohamed ribadisce al Guardian di essere stata, perché i clienti temevano un contraccolpo politico o mediatico per aver presentato una donna in hijab nelle campagne pubblicitarie. "Devo costantemente combattere contro lache provengono dai piani alti della politica, ulteriormente perpetuata con il pubblico in generale e la moda", ha concluso.