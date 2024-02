La moglie non pulisce e non cucina, il marito le fa causa. Il giudice rigetta le accuse: "È sottomissione"

Sembra una storia d'altri tempi, ma purtroppo non è così. Un uomo ha chiesto. La coppia è sposata dal 2006, ma dieci anni dopo il marito si è rivolto al Tribunale di Foggia per la separazione, imputando il fallimento dell'unione matrimoniale alla moglie. La donna sarebbe colpevole, a suo dire, di non aver, quindi di aver violato il dovere di collaborazione e contribuzione nell’interesse della famiglia. In realtà, quello di Foggia, non è un caso isolato: molto spesso quest'accusa si ritrova in processi di separazione, in particolar modo in quelli in cui la moglie chiede un. Il giudice del Tribunale pugliese, tuttavia, ha rdell’uomo per mancanza di prove. Se guardiamo alla legge in merito alle questioni coniugali, illascia poco spazio a fraintendimenti. "Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli-recita la norma- Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a”. All’interno della coppia la moglie e il marito sonoe entrambi devono svolgere i doveri domestici, indipendentemente dal fatto che uno di essi non lavori. Entrambi. Nella sentenza pugliese si legge, appunto, che non è ammissibile "unadi uno a svolgere lavori di mera cura dell’ordine domestico, al quale peraltro, nell’ottica di una educazione responsabile".