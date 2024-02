La pista ciclabile Arcobaleno più lunga al mondo è sorta in Olanda grazie all'idea di uno studente

La pista ciclabile color arcobaleno più lunga al mondo è sorta a Utrecht in Olanda grazie all'idea di uno studente di 22 anni,all'interno dellonel complesso di unall'avanguardia per inclusione e lotta alle discriminazioniL'idea di Elias è statacoi colori dell'arcobalenoche da sempre taglia il parco, vicino alal corsia dei bus, realizzando così un vero e propriodedicato al mondoNelle scorse settimane le maestranze che per il Comune di Utrect curano la manutenzione della segnaletica orizzontale hanno dipinto il fondo della pista con vernici di lunga durata . A sostenere l'iniziativa sono stati vari enti della municipalità di Utrecht dove la pittura coi colori dell'iride del fondo della pista ciclabile è destinata a non restare la sola iniziativa a supporto dei diritti della comunità LGBTQI+.