La vodka più famosa al mondo dedica la sua Absolut Rainbow 2021 all'inventore della bandiera arcobaleno Gilbert Baker

Inclusione,, fiducia nel cambiamento. Questi i valori che, l'iconico brand svedese di vodka oggi proprietà del gruppo Pernod Ricard, incarna e sostiene da 40 anni, da quando nel 1981 ha deciso di supportare attivamente e fattivamente la. Adesso, in occasione di questo anniversario, l'azienda presenta la nuova, una bottiglia in edizione limitata il cui obiettivo è appunto celebrare idel brand a supporto della comunità LGBTQ+. "Negli ultimi 40 anni Absolut ha sempre supportato la libertà d'espressione e ilcostruttivo fra le persone – racconta Elena Pedrazzi, brand manager Pernod Ricard –. Il concetto del, da sempre presente nel Dna del marchio, riconosce nella diversità degli individui un valore aggiunto e conferma ancora oggi l’impegno dell'azienda nell’affermare che, a prescindere dal sesso, dalla religione e dal colore della pelle, siamo tutti liberi e uguali, ma con caratteristiche uniche e differenti che ci rendono chi siamo". Con laAbsolut Rainbow 2021 si rende omaggio a, l’artista statunitense e attivista per i diritti LGBTQ+, scomparso nel 2017, noto per aver ideato nel 1978 la celebre, diventata negli anni emblema universale di inclusione, pace e amore. "La bandiera arcobaleno, creata come 'regalo per il mondo' da Gilbert Baker, è un simbolo didi amare chi si vuole – dice Elin Furelid, global senior marketing manager portfolio & design di Absolut –. Come sostenitori di lunga data della comunità LGBTQ+, dedichiamo la bottiglia Absolut Rainbow 2021 al nostro caro amico". Il design della bottiglia, realizzata in collaborazione con la Gilbert Baker Foundation, è unadi quella iconica realizzata nel 2008 con Baker stesso. La bandiera, protagonista assoluta, è realizzata con colori metallici, vivaci, che prendono vita da diverse angolazioni grazie al liquido che funziona come una. Sul retro compare la scritta '' (Sventolala con orgoglio), omaggio a un artista rivoluzionario e alla sua eredità.