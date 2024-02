Laverne Cox diventa la prima Barbie transgender: "Da bambino volevo giocare con le bambole, mia madre me lo negava"

Dopo la Barbie con l'apparecchio acustico e Ken con la vitiligine , prosegue la strategia dedicata all'inclusione della Mattel . L'attrice statunitensediventa la primadella storia, a pochi giorni (domenica 29 maggio) dal suo 50esimo compleanno. L'azienda di giocattoli, seconda al mondo solo dopo, ha deciso di realizzare una "Tribute Collection" all'attrice quattro volte nominata agli Emmy conI ricavati della Barbie transgender saranno devoluti a, una organizzazione no-profit che si occupa di "creare una comunità più favorevole all'affermazione di genere e all'accettazione della comunità trans". La notizia è stata annunciata dalla rivista PageSix, alla quale Laverne Cox ha dichiarato: "È stato un sogno lavorare con Barbie per la creazione della mia bambola.e abbiano l'opportunità di aggiungere una Barbie modellata su una persona transgender alla loro collezione. Spero che le persone possano guardare questa Barbie e sognare in grande come ho fatto io nella mia carriera. Lo spazio da dedicare ai sogni è una fonte così potente che ti porta ad ottenere più di quello che pensavi inizialmente fosse possibile. Questa è una bambola che non vedo l'ora di aggiungere alla mia collezione! Tante ragazze trans crescono sognando bambole (e in particolare le Barbie) con cui giocare. Ora ne esiste una fatta apposta per noi". Per Laverne Cox e probabilmente anche per altre persone come lei, avere una bambola transgender assume un significato particolare. In una nota l'attrice statunitense ha infatti spiegato le difficoltà riscontrate da bambino nel voler (ma non poter) giocare con le Barbie. "Stavo raccontando - ha spiegato Laverne Cox - al mio psicoterapeuta tutte le volte chema mi veniva sempre negato. Mi sono sempre vergognata e ho avuto dei traumi per questo motivo". Il terapeuta le rispose così, ha aggiunto ancora l'attrice: "Non è mai troppo tardi per avere un'infanzia felice. Mi disse anche: 'Esci e comprati una Barbie e gioca con lei'. E l'ho fatto". Lisa McKnight, vicepresidente esecutiva di Mattel e responsabile globale di Barbie, ha dichiarato: "Non potremmo essere più entusiasti di celebrare la pluripremiata attrice, produttrice, scrittrice e pioniera dei diritti LGBTQ+ Laverne Cox con una bambola. Siamo orgogliosi - ha concluso la responsabile di Barbie - di sottolineareper ogni età e di riconoscere l'impatto significativo di Laverne sulla cultura con una Barbie Tribute Collection".Laverne Cox, nata nel 1972 nell'Alabama, è un'attrice, nonché modella e attivista Lgbt+. La sua fama è principalmente legata alla serie televisiva Orange is the new black , dove interpreta la carcerata Sophia Burset. Grazie a questa interpretazione, Laverne Cox è diventata la prima persona transgender a essere candidata per un premio Emmy nel ruolo di attrice e inoltre, è stata la prima trans* a ricevere nel 2015 una statua di cera al museo Madame Tussauds. La Laverne Cox Barbie sarà disponibile dal 25 maggio su Amazon, Walmart, Target e Mattel Creations.