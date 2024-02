Le parole cucite a mano: Oriella, la stilista sorda che realizza abiti d'epoca

La sarta e stilista sorda che realizza costumi d'epoca

La Festa a Palazzo Borghese

Ago, filo e creatività da vendere.ha imparato da sola a cucire. Lo fa da quando aveva 13 anni e la sua passione sono gli. Costumi sapientemente realizzati con tessuti raffinati ed elegantissimi, proprio come quelli originali del 1600, 1700 e 1800.Sono queste le epoche a cui si ispira Oriella: "Ho realizzato un centinaio di costumi in tutto, non so più dove metterli in casa. Li ho, con tanto di accessori, cappelli e scarpe inclusi. Ho lavorato come bidella, ma fare la sarta e la stilista sono la mia vera passione", racconta.Anchedi Oriella: è sorda e comunica in lingua dei segni . Non smette di sorridere, l’emozione le si legge negli occhi. Perché proprio sabato 3 giugno i suoi costumi sono stati protagonisti di un grande evento a Palazzo Borghese , nel cuore di Firenze.La, un pranzo a invito al quale hanno partecipatoprovenienti da tutta Italia, è stata un successone. "L’idea è nata da Oriella, che è una portentosa stilista ma anche costumista, modellista e sarta" spiega Umberto d’Agostino che insieme alla moglie Teresa si è occupato dell’organizzazione dell’evento."Ha voluto mostrare il frutto dei suoi numerosi manufatti, corredati di accessori, cappelli, mantelli, tutto rigorosamente creato ed eseguito a mano nella casa dove vive a Modena. Mi risulta che sia lache viene organizzato un evento di questa entità all'interno della comunità sorda. Ne siamo davvero felici". Tra lo stupore dei partecipanti, i, sei donne e tre uomini, hanno sfilato con i raffinati. E non sono mancate sorprese. "Per Umberto ho creato il vestito di Napoleone, mentre sua moglie ha indossato quello di Paolina Bonaparte", spiega Pregnolato. Personaggi illustri che abitarono in alcune occasioni le sale del Palazzo. Emozioni e atmosfera hanno fatto il resto.