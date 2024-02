L'omaggio a Bessie Coleman: da Dallas a Phoenix con un equipaggio di sole donne nere

volo pubblico di una donna afroamericana

che la

pilota effettuò nel 1922.

L'impresa di Bessie Coleman

Morì a 34 anni, nel 1926, durante una prova di volo con un altro pilota. Sebbene non abbia mai realizzato il suo sogno di aprire una scuola di volo per futuri piloti neri, la sua impronta nella storia dell'aviazione continua a vivere.

L'impegno dell'American Airlines in omaggio a Queen Bessie

È stata una pioniera del settore aereo, una di quelle che però difficilmente trovano spazio nei libri di storia al di fuori dei confini nazionali. Anche per questo, per dare alla figura diil giusto rilievo a un secolo di distanza dallo storico traguardo conseguito, unè stato impiegato su un volo American Airlines da Dallas a Phoenix come omaggio alla sua memoria. Perché, per chi non lo sapesse, lei fu la prima donna di colore a conseguire il brevetto di pilota nel 1921. "Bessie Coleman hanel mondo dell'aviazione e ha aperto la strada a molte persone che l'hanno seguita", ha dichiarato American Airlines in un comunicato. La compagnia aerea ha ospitato questa settimana il "Bessie Coleman Aviation All-Stars tour", per celebrare ilpionieristicaL'American Airlines ha dichiarato di volersi impegnare per la, compresa "la sensibilizzazione e l'aumento dell'all'interno di comunità diverse" attraverso la sua accademia per cadetti. Intanto, in questo simbolico omaggio, a bordo dell'aereo che ha attraversato il Paese dal Texas all'Arizona, c'era anche la pronipote di Bessie, Gigi Coleman. Il volo è stato operato da un equipaggio femminile interamente nero composto da piloti, assistenti di volo, coordinatrici del servizio clienti, membri del team cargo e tecnici della manutenzione aerea.Nel 1918 eranolead essere riuscite ad ottenere il, ma quelle che lo avevano erano spessoe venivano da. Una sorta di vezzo per poche elette insomma. Ma Elizabeth "Bessie" Coleman aveva sempre sognato di volare e, non a caso, venne poi soprannominata Brave Bessie o Queen Bess. Nata ad Atlanta nel 1892, decima di tredici figli di una famiglia di mezzadri, ebbe un'infanzia e un'adolescenza difficile, fatte di rinunce, semi-schiavitù e difficoltà; riuscì a studiare fino ai 18 anni (si iscrisse alla Oklahoma Colored Agricultural and Normal University ma dovette rinunciare dopo un semestre per mancanza di soldi), poi, nel 1915 si trasferì a Chicago, dove iniziò a lavorare in un ristorante di chili e presso il White Sox Barber Shop come manicure, dove sentiva i. Questo accese in lei un interesse enorme verso il volo, ma il suo essere donna e nera le impediva l'ammissione a qualsiasi scuola di aviazione. Inoltre nessun aviatore di colore statunitense voleva addestrarla. Ma Brave Bessie non si dette per vinta: imparò il francese, si trasferì ae fu accettata dalla Caudron Brothers School of Aviation. Il 15 giugno 1921, la Coleman divenne non solo la prima donna afroamericana a conseguire un brevetto aereo internazionale dalla Fédération Aéronautique Internationale e la prima nativa Usa di qualsiasi sesso o etnia ad ottenerlo, ma anche ldi aviazione.Le donne di colore sono state "nell'industria dell'aviazione, specialmente come piloti, essendonel settore delle compagnie aeree commerciali", ha dichiarato American Airlines. "Oggi sono entusiasta di far parte dell'equipaggio e di, perché vedano i vari ruoli che queste donne ricoprono in ogni aspetto per rendere possibile questo volo", ha detto nel video, pilota del volo. Il giorno successivo allo storico volo, i rappresentanti della "Bessie Coleman Foundation", i piloti e i cadetti dell'American Airlines hanno incontrato gli studenti dell'Academies at South Mountain di Phoenix, dove è atterrato il volo, per far scoprire ai giovani tutte le carriere nel settore dell'aviazione. "Sapevo che era la prima donna afroamericana a prendere il brevetto di pilota, è stata la prima a farlo ea seguire le sue orme e a sapere che anche loro possono essere ciò che vogliono", ha detto in video Mohamed Mohamed, un aspirante pilota di linea che studia scienza aerospaziale all'accademia.