L'Ue incentiva la carne sintetica, prodotta da staminali per salvare l'ambiente e creare cibo per tutti. La chimica sostituirà le stalle?

"Minor impatto, maggior salute"

Coldiretti: "È solo un'operazione di marketing"

"Concorrenza sleale"

"Difendere la tradizione, non artificiose innovazioni"

estinzione

Unaalla fiorentina prodotta, con procedura sintetica, ma con le stesse caratteristiche e lo stesso gusto di quelle provenienti dalla macellazione degli animali? Impossibile? Eppure è quello che si propone di fare la ricerca sulla. Nata con l’obiettivo di contribuire a risolvere problemi legati all’e (come il riscaldamento globale: gli allevamenti intensivi sono tra i maggiori), l’aumento della, le considerazioni di carattere( il benessere degli animali, la loro sofferenza all’interno degli allevamenti intensivi, la macellazione), e per non stressare ulteriormente le risorseche sono per loro stessa natura limitate, la carne ‘in vitro’ è un nuovo alimento prodotto dadi muscolo animale, prelevate dae fatteLaè in fase avanzata, anche se deve fare i conti i costi che per ora sono assolutamente spropositati, tanto che unrealizzato in vitro e grande quanto un pollice vale qualcosa come. Il business però viene ritenuto appetibile (è proprio il caso di dirlo) e sta suscitando interessi di finanziatori privati come il, e si stima che nel giro di qualche anno si passerà ad una produzione in larga scala conDal punto di vista ambientale la carne in vitro, secondo i ricercatori, è moltodi quella ‘naturale', al punto che richiede circa 376 volte menodi terra di quanti ce ne vogliono per il pascolo degli animali, e il 10% dell’usata per il loro consumo. Inoltre la carne in laboratorio contienetali da abbassare ile promuovere un maggior benessere cardiovascolare. Tutto bene dunque? Nemmeno per sogno. Ed infatti le proteste come le perplessità non mancano, soprattutto dopo che l'Unione Europea ha deciso di finanziare perdue, Nutreco e Mosa Meat, dove ha investito anche l'attore, impegnate nella produzione di carne in laboratorio. Un altro personaggio pubblico che sta investendo su questo settore - riporta l'agenzia Kronos - è“Il business privato della carne in provetta nasconde rilevanti interessi economici e speculazioni internazionali dirette a sconvolgere il sistema agroalimentare mondiale” tuona dall'Italia la. Che sottolinea inoltre come “il supporto finanziario sia stato concesso nell'ambito del programmache la Commissione aveva avviato per rispondere alla crisi generata dall'emergenza Covid, che ha messo in ginocchio il sistema dell'allevamento in Italia e in Europa. Secondo l’organizzazione, si rischia “di sostenere una abile operazione diche punta a modificare stili alimentari naturali fondati sulla qualità e la tradizione senza peraltro aver effettuato una reale verifica indipendentedi queste produzioni sulle quali punta un numero crescente di multinazionali per fare affari”.La questione, al di là degli aspetti etici, secondo Coldiretti riguarda anche lasul mercato “spacciando per carne prodotti ottenuti dalla moltiplicazione cellulare in laboratorio combinate con fattori di crescita e sostanze compatibili con i tessuti biologici” che si va ad aggiungere “alla campagna in atto: una "doppia tenaglia che minaccia di far chiudere le stalle con perdite di posti di lavoro e di produzioni tradizionali la cui distintività è componente strategica del Made in Italy nel mondo”."Non consentiremo questa deriva e daremo battaglia in tutte le sedi” spiega Fabrizio Filippi, presidente Coldiretti Toscana, che sottolinea come la zootecnica toscana sia “ un modello di sostenibilità, competitività, benessere animale, innovazione e identità”. Senza contare, aggiunge Paolo Giorgi, presidente di Agrozootecnica Toscana “che l'attività di allevamento ha un ruolo fondamentale nelpoiché quando una stalla chiude si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di formaggi tipici e soprattutto di persone impegnate a combattere lo spopolamento e il degrado spesso da intere generazioni''.'La domanda di qualità e di garanzia dell'origine ha portato ad un vero boom nell'allevamento delleda carne - commenta Giorgi rivendica agli allevatori il merito di averbovine, suine ed ovine che dopo aver rischiato l', stanno tornando ale nostre campagne grazie ai progetti di rete e a politiche per garantire la giusta remunerazione agli allevatori. La domanda è in forte crescita - spiega ancora - ed attualmente non siamo in grado di soddisfarla". Si rivendica la prduzione di carni Igp, con fortiper origini, qualità, riconoscibilità di sapori e proprietà nutritive: praticamente agli antipodi della carne realizzata in laboratorio.