Lusso responsabile, Gucci premiata per la sostenibilità

Gucci premiata per la sostenibilità con l'Ellen McArthur Foundation Award for Circular Economy in occasione della cerimonia annuale dei Cnmi Sustainable Fashion Awards, andata in scena al Teatro alla Scala di Milano.

L'impegno per un lusso responsabile

Il riconoscimento premia l’impegno del marchio nel promuovere una visione del lusso responsabile, perseguendo i principi di economia circolare lungo tutto il percorso produttivo.

In particolare, all’attenzione del premio è il 'Denim Project' di Gucci, sviluppato dalla maison in collaborazione con International Promo Studio, Candiani Denim e Filatura Astro.

Un progetto con cui si pone l'ambizioso obiettivo di integrare nelle sue collezioni di denim cotone proveniente da agricoltura rigenerativa dell'azienda agricola spagnola Algosur, certificata da Regenagri, e di combinarlo con fibre post-consumo riciclate, raccolte e rigenerate in Italia.

Materie prime rigenerate e riciclate

I capi che rientrano nel progetto, disponibili a partire dal 2024, saranno accompagnati da un passaporto digitale che consentirà di tracciarne l'intero percorso, dalla materia prima alla produzione, fornendo inoltre informazioni dettagliate sulla cura del prodotto e sui servizi di riparazione disponibili.

L'orgoglio di Gucci: "Questo premio riconosce i nostri sforzi"

"Siamo orgogliosi di ricevere l'Ellen McArthur Foundation Award for Circular Economy in occasione dei Cnmi Sustainable Fashion Awards di quest'anno - afferma Jean-François Palus, ceo di Gucci -. Riconosce gli sforzi intrapresi per integrare i principi di economia circolare nel nostro modello di business.

Sviluppare collaborazioni scalabili è una parte fondamentale della strategia dell'azienda e il 'Denim Projec' è un esempio di come si possono mettere a fattor comune le competenze dei partner della nostra filiera e utilizzare tecnologie innovative per potenziare i principi dell’economia circolare”.