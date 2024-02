Marco Mengoni, la Iena 'gentile': "Essere scortesi è molto più facile che essere educati"

Il monologo sulla gentilezza

Spazio alla gentilezza, "Perché, diciamocelo,". Marco Mengoni torna a indossare il, come ospite mercoledì 18 maggio sul palco della trasmissione che, come di consueto, durante la puntata lascia spazio alle parole di un personaggio famoso. Il cantante 33enne, in particolare, ha portato un monologo sulla sua visione della vita e sul

La vita è un bel problema, spiega Mengoni, vincitore della terza edizione di X Factor e nel 2013 del Festival di Sanremo con L’Essenziale. E se a dirlo è una persona che, alla fine, nella vita ha realizzato molti dei suoi sogni di bambino, allora forse un po' di verità c'è. "In questi giorni dovendo stare un pochino fermo, per ovvi motivi, ho pensato tanto alla mia vita. Momenti di gioia, dolori, paure, enormi soddisfazioni. Poi vuoti, altre gioie, lutti, rabbia, risate. E mi sono chiesto: sono felice? Certo. Mi capita di stare di merda? Ovviamente a volte sì" afferma il 33enne sul palco di Italia 1.

I problemi, le paure, i l dolore esistono per tutti e tutte. Per questo, spiega uno degli artisti più amati degli ultimi anni, è necessario capire a cosa dare peso nella propria esistenza: "Tutti passiamo brutti periodi, ma spesso io sto male per colpa mia. Mi capita tutte le volte in cui mi preoccupo delle aspettative che gli altri hanno su di me. E cerco di soddisfarle, per non deluderli – aggiunge Mengoni –.

E quando mi accorgo che quello che vogliono gli altri non corrisponde a ciò che desidero io e che sto lottando per qualcosa che non ritengo mio, mi sento un coglione. Capita a tutti, credo. Ma io ho imparato che quello che vogliono gli altri non può contare più di ciò che voglio io, perché alla fine i conti ognuno li fa sempre e solo con se stesso. E perché gli errori che commetti, giustamente, li paghi sempre e solo tu. È per questo che cerco di giudicare il meno possibile chi mi trovo di fronte".

Quanto spesso la vita di ognuno di noi è condizionata dal giudizio altrui? Dalle aspettative che ci vengono poste? E quanto spesso queste, per le persone, contano più dei loro stessi interessi? È vero, non è facile, ma non c'è nulla di più sbagliato. Anche perché, come giustamente sottolinea il cantante viterbese, i conti ognuno li paga poi sulla sua stessa pelle. Che poi lancia un monito importante sulla necessità di promuovere azioni gentili, piuttosto che di arroganza, perché per vivere meglio è fondamentale dimostrarsi aperti ed essere disponibili verso chi ci circonda.

"E so che molti considerano la gentilezza un sinonimo di debolezza. Ma in realtà essere scortesi è molto ma molto più facile che essere educati. E per me chi è sempre gentile è una specie di supereroe. Perché, diciamocelo, la vita è un casino, lo è per tutti. Per alcuni è un casino meraviglioso, per altri un gran casino, per altri ancora un casino insopportabile. E quindi l’unica cosa che possiamo fare è cercare di occuparci del nostro casino personale. Tentando per quanto possibile, di non incasinare troppo la vita degli altri".

L'infortunio

Il cantante 33enne, che ha appena pubblicato iled è (quasi) pronto a dare il via al tour che lo porterà in giro per l’Italia con 12 concerti che lo vedranno esibirsi anche all’Olimpico di Roma e poi San Siro, si è presentato sul palco della trasmissione condotta da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez con una stampella, scatenando la preoccupazione dei suoi fan. "Succede" dice indicando proprio l'ausilio che lo aiuta a camminare. Poi, dopo essersi esibito con il suo nuovo brano seduto su un letto appositamente allestito sul palco, l'artista ha raccontato di essere rimasto vittima di unche gli ha provocato la: "Capita a tutti, di fare un piccolo incidente – spiega a Belen –. Credevo fosse una contusione e invece no. Se n’è andato un attimo il crociato. Pian piano mi rimetto a posto. Poi me lo riattaccano quindi è tutto a posto”.