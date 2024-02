Marta Fenaroli, batte il cancro e va in finale a Miss Italia: "Ho imparato a non arrendermi"

Chi è Marta Nerina Fenaroli

Dalla lotta contro un tumore alla fase finale di Miss Italia. Continua il sogno Miss Italia per una ragazza bresciana: la 21enne, studentessa di Medicina al San Raffaele di Milano, si è aggiudicata la fascia di, che vale l’accesso diretto alle fasi nazionali 2022, in programma nelle prossime settimane. La proclamazione sabato sera a Palazzo Lechi di Calvisano, dove per la cronaca è stata eletta anche Miss Calvisano: la 19enne Rebecca Guadaloppa di Vigevano (Pavia). Anche lei accederà alle fasi nazionali del concorso di bellezza più famoso e longevo d’Italia.Marta Nerina Fenaroli abita a Brescia, è alta 1 metro e 78, capelli e occhi scuri, fisico da modella: anche la madrepartecipò a Miss Italia nel 1991, fu eletta Miss Ragazze in Gambissima Abruzzo. Una, quella di Marta: qualche anno fa venne colpita da una grave malattia (una), dalla quale è fortunatamente riuscita a guarire. Ora collabora con un’che lottano quotidianamente per la vita. Racconta di aver deciso di partecipare a Miss Italia "per seguire le orme della madre e per avvicinarsi al mondo della moda, sua grande passione".“Sono molto felice per il mio titolo”, scrive Marta supubblicando una carrellata di foto ma che “racchiudono il risultato di tanti mesi di lavoro”. E allora “la mamma più bella e disinvolta di me qualche anno fa, la mia coroncina molto bella ma assai dolorosa da indossare, una foto per il fidanzato, io in affanno pre-svenimento sabato pomeriggio perché, che fai, non stai male alle finali regionali, la mia nonna con la fascia perché tutti i miei traguardi sono in suo onore”.Dal giugno del 2020 al gennaio 2021 Marta Fenaroli si è sottoposta adel sangue. Una patologia difficile da eliminare. Lei ci è riuscita e ora si appresta a gareggiare in fase nazionale di Miss Italia. In ottobre sfiderà il resto d’Italia per conquistare il più prestigioso dei titoli di bellezza. Marta si presenterà davanti all’organizzatrice Patrizia Mirigliani e ai vip della giuria tecnica con la fascia Miss Miluna Lombardia che ha vinto nello scenario di Palazzo Lechi a Calvisano, nella Bassa Bresciana.Un premio alla sua grande determinazione: “Non mi sono mai scoraggiata le sue parole - . Una lezione che ho già imparato è quella di non arrendersi mai“. Marta Fenaroli, diplomata al liceo scientifico Copernico di Brescia, ha scoperto di avere il, nel giugno 2020. Si è diplomata e nonostante abbia iniziata il doloroso percorso di cure, ha iniziato con grande forza a studiare medicina all’Università ed è in perfettamente in pari. Il 10 settembre gareggerà alla finale Miss Lombardia. ““, confida la “figlia d’arte“. Nel 31 anni fa sua mamma Zoraima non riuscì a diventare Miss Italia: la fascia e corona se le aggiudicò Martina Colombari.