Maternità, Alessandra Bellasio abbatte i tabù con un podcast

La cultura della maternità: da Unimamma al podcast

L'ostetrica Alessandra

Maternità: un podcast per abbattere i falsi miti. "Il nostro è un Paese per mamme? Parliamone insieme e senza tabù". La voce di, ostetrica, divulgatrice sanitaria su Unimamma.it ed esperta di allattamento, accompagnerà il suo pubblico in un viaggio di 12 tappe. Come? Con il "(Non è) Un Paese per mamme, riflessioni sulla maternità" , già disponibile sulle principali piattaforme Apple, Amazon e Spreaker. La divulgatrice sanitaria dialogherà con l'amica e collaboratrice, comunicatrice residente in Spagna, creando un'atmosfera d'incontro tra confidenti. Partendo dallae dalla sua ricerca, arrivando al momento del parto, passando per la scelta di allattare al seno e le sue sfide fino al rientro a casa e allo scontro con la realtà, alla quale, probabilmente non si è mai abbastanza preparati. "Consapevoli di essere alla ricerca dima anche madre e compagna, madre e lavoratrice in un Paese che forse... no, non è poi così tanto per mamme", dice l'ideatrice del podcast.Promuovere una cultura della maternità fondata sulla comunicazione empatica, sulla consapevolezza e su un supporto concreto; offrire un punto di vista esperto, basato su competenze ed evidenze scientifiche, e autentico, tenendo conto delle sfide che le donne devono affrontare nel contesto sociale attuale: questi i presupposti che ispirano il nuovo podcast dell'ostetrica insieme a Daniela Pesce che tratta il tema della maternità nello stile con cui quotidianamente si rivolge alla sua community disu Instagram. L'ostetrica scardina miti e stereotipi, senza giudizi, e tiene conto dellache una mamma, informata e assistita in modo empatico, può autonomamente scegliere nel confrontarsi con questa importante fase della vita. Genitorialità e lavoro, allattamento, accompagnamento pre e post parto, ricerca della gravidanza e infertilità: non c’è una via giusta ma innumerevoli possibilità.Il progetto affronterà anche il tema della violenza ostetrica , subita dal 60% delle donne che hanno risposto al sondaggio di UniMamma “Diamo voce alle mamme”. “I dati sulla denatalità sono allarmanti ma possiamo dire di vivere in un Paese per mamme? Cerco di scoprirlo ogni giorno attraverso un confronto diretto con la community di UniMamma" dice. "Un nostro recente sondaggio ha evidenziato come il 70% delle mamme lamenta scarsa assistenza nel post parto e poche informazioni su come gestire l’allattamento (75%). Senza considerare le innumerevoli esternazioni diper la percezione di non svolgere al meglio il proprio compito di madri o per il rientro all’attività lavorativa" aggiunge. Il podcast ha uno scopo preciso: "Insieme a Daniela Pesce intendiamo promuovere unaempatica e consapevole, che possa mettere la donna al centro di una rete di informazione, supporto e ascolto". "Sull’aereo al decollo, il personale di bordo consiglia sempre di apporre la mascherina per l’ossigeno prima a se stessi e poi ai bambini: questa èche preferisco. Il proprio benessere psico-fisico sta alla base di un rapporto sano con gli altri, figli compresi. Buon ascolto!” conclude.Trentasette anni, ostetrica, consulente certificata in allattamento, insegnante di manovre di disostruzione pediatrica e divulgatrice sanitaria, mamma, supporta le donne nel delicato percorso della maternità, durante la gravidanza e nei primi anni di vita del bambino:propone videocorsi e consigli pratici attraverso la piattaforma digitale UniMamma, fondata nel 2021, e la pagina Instagram ostetrica_alessandra_bellasio, seguita da 147mila follower (con un target al 96% femminile, al 60% di una fascia compresa tra i 25 e i 34 anni).Professionista sanitaria e imprenditrice digitale che opera nella zona di Como, approfondisce temi quali la genitorialità consapevole, il, l’ allattamento , lo svezzamento e la prevenzione al soffocamento, il benessere psico-fisico della mamma e del bambino, lo scardinamento dello stigma della, e tutti gli argomenti legati a questa importante fase della vita, basandosi su una solida preparazione scientifica e con grande attenzione alla sfera psicologica. Sito web: https://unimamma.it / e profilo Instagram https://www.instagram.com/ostetrica_alessandra_bellasio/.