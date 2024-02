Meghan Markle cede la giacca a una donna per la sua bimba: il gesto materno della duchessa

Meghan cede il suo cappotto ad una mamma per coprire la sua bambina

En route to the venue, the couple were escorted by #TeamNetherlands competitors and family—one of whom was proudly carrying a newborn. Noticing the sudden drop in temperature, Meghan quickly handed over her coat to the mom to help keep the baby warm. pic.twitter.com/mVDbg0sSgH — Omid Scobie (@scobie) April 15, 2022

"La principessa Diana sarebbe stata orgogliosa di lei"

Il ritorno a sorpresa: ramoscello d'ulivo o campanello d'allarme?

Un gesto di solidarietà. Dopo ilin Gran Bretagna per incontrare laa Windsor, che tra pochi giorni compirà 96 anni ed è reduce dalla convalescenza causata dal Covid, i, si sono recati a L'Aia, Paesi Bassi, dove il 16 aprile hanno preso il via gli, l'evento sportivo fondato dal secondogenito di Carlo d'Inghilterra per i veterani militari disabili. E quisi sarebbe resa protagonista di un momento emozionante, che ha scatenato sui social le lodi verso la moglie del principe.Venerdì 15 aprile, il duca e la duchessa del Sussex, che ha optato per un completo bianco di Valentino per la sua prima apparizione pubblica in Europa dal 2020, erano invitati a partecipare a undei concorrenti degli "Invictus Games". La coppia reale è stata quindi scortata alla sede a L'Aia per incontrare i concorrenti. A un certo punto Meghan Markle ha notato che la temperatura fuori dall'edificio dove si sarebbe svolta la serata stava scendendo e(di Max Mara), una neonata, in braccio. La mamma in questione, Bertine Schuurhuis, moglie del veterano della marina olandese Fenna Guegjes, ha avvolto la piccola nella giacca per proteggerla dal freddo. La reporter dei reali Omid Scobie ha ripreso la scena e ha subito twittato il video spiegando: "Durante il tragitto verso il luogo dell'evento, la coppia è stata scortata da concorrenti e familiari del #TeamNetherlands, una delle quali stava orgogliosamente tenendo in braccio una neonata", ha scritto la giornalista. "Notando l'improvviso calo di temperatura, Meghan ha rapidamente consegnato il suo cappotto alla mamma per".Il momento, che è stato anche catturato e condiviso sui social anche da altri presenti, ha suscitato le lodi dei fan della coppia reale. "Una buona madre", ha scritto una persona, mentre un'altra ha commentato: "Nonostante tutto, non è cambiata, ancora". Altri hanno suggerito che la defunta madre del principe Harry, la principessa Diana, sarebbe orgogliosa di lei: "Harry ha trovato una donna incredibile e premurosa.". Agli "Invictus Games", ideati dallo stesso principe Harry , parteciperanno più di 500 ex soldati provenienti da 20 Paesi, in una sorta di Giochi senza Frontiere o Olimpiadi per i. In un secondo episodio, sempre la duchessa, è stata vista salire e fare un giro su una mini auto guidata da una giovanissima pilota, figlia di uno dei veterani stessi, che l'ha scortata in una sorta di parata per incontrare i concorrenti.Harry, 37 anni, e la moglie Meghan, 40, qualche giorno fa erano stati aspramenteper non aver partecipato alla, nell'Abbazia di Westminster. Ma la coppia ha stupito tutti con il, dove si è trasferita nel 2020 allontanandosi dalla famiglia Windsor. La visita alla regina Elisabetta appare infatti come unofferto dai duchi a due anni dal loro strappo e dopo le polemiche che nel frattempo si sono scatenate, con accuse che rimbalzavano da una parte all'altra dell'Atlantico. Ad altri, invece, il ritorno del 'nipote' prodigo sembra invece un campanello di allarme in più sulle, visitata senza preavviso dal 37enne in un momento in cui è costretta, anche dopo essersi detta "provata ed esausta" dopo aver contratto il coronavirus, a rinunciare ad ogni appuntamento pubblico esterno: come nel caso dell'assenza alla funzione tradizionale del Giovedì Santo o quella prevista con la messa di Pasqua.