Milioni di bambini vivono tra fame, carestie e sfruttamento. I dati di Save the children

Quattrocento milioni divivono in, 5,7 milioni di bambini sotto i cinque anni sono sull’orlo della(oltre il 50% in più rispetto al 2019), 258 milioni non hanno. E ancora, più di 1 miliardo di bambini vive in aree ad alto rischio di inondazioni, grave siccità o altre. Circa 60 milioni quelli che migrano:interni. Con 10 milioni di bambini sono stati costretti ad abbandonare le loro case a causa della crisi climatica. E anche nei paesi cosiddetti 'evoluti' le sacche diaumentano ogni anno:, negli ultimi 15 anni, si contano.E questo nonostante che la popolazione di infanti e adolescenti sia diminuita di circa 600 mila unità e oggi meno di un cittadino su 6 non ha compiuto i 18 anni. Numeri, che rischiano di rimanere fredde cifre scritte su un foglio, lette per un secondo ed abbandonate tra le incombenze quotidiane. Ed invece quei numeri sono. Sono la sofferenza ed il dolore di madri impotenti, di famiglie pressate dal bisogno, piagate dalle difficoltà. Che non riescono a proteggere i propri figli. Un prezzo che l’umanità non può permettersi di pagare. Anche perché la massima parte di quelle vite potrebbero essere salvate.di queste bambine e di questi bambini hanno nomi tristemente conosciuti: conflitti, povertà, fame, crisi climatica. Sono loro, denunciain occasione dellache si è celebrata lo scorso 20 novembre, che "stanno spingendo milioni di bambine e bambini sull’orlo del baratro”. E, come se non bastasse, ilha aumentato povertà e disuguaglianze all'interno di Paesi e comunità, esacerbando la forbice a livello globale. Sempre secondo le stime, già prima della pandemia, 258 milioni di bambini in tutto il mondo,, non avevano accesso all’istruzione, e oggi si stima che tra i 10 e i 16 milioni di bambini rischiano di non tornarea causa delle conseguenze economiche del Covid-19 perché costretti a lavorare o a contrarre matrimoni precoci. Una recente ricerca di Save the Children ha infatti rilevato che in media, durante la pandemia, "i minori dei Paesi più poveri hanno perso il 66% in più di giorni di scuola rispetto ai coetanei che vivono nei paesi più ricchi. Una condizione che peggiora perche nei Paesi più poveri. Sono proprio loro, infatti, a pagare il prezzo più alto: ogni anno più di 22mila bambine e ragazze muoiono duranteche sono il risultato di, ovvero circa 60 ogni giorno, e si prevede che entro il 2030 altri 10 milioni di ragazze saranno costrette a sposarsi precocemente". Sempre a causa del Covid-19, "ulteriori 2,6 milioni di bambini saranno colpiti dallacronica e circa 9,3 milioni di bambini vivranno i terribili effetti della malnutrizione acuta, un aumento di oltre il 6% in un periodo brevissimo. Entro i prossimi mesi salirà ad oltre 200 milioni il numero di bambini che soffriranno di malnutrizione".": un mondo che consente che vi siano bambini che muoiono perché non hanno acqua, cibo o cure mediche è un mondo ingiusto e di fronte a tutto questo dobbiamo agire, altrimenti saremo tutti responsabili – dichiara, direttrice Generale di Save the Children Italia –. Eppure, alcuni decenni sono stati contrassegnati dain alcuni ambiti, come la lotta alla mortalità infantile, che ci dimostrano che è possibile invertire la rotta. Tutti però devono continuare ad impegnarsi, a partire dalla, dai paesi donatori fino alle singole persone: siamo di fronte a un’emergenza e il mondo non può fingere che niente stia accadendo. Ad ogni bambina e ad ogni bambino deve essere garantito il, alla sopravvivenza e allo sviluppo e ognuno di loro merita di ricevere un’educazione e di sentirsi protetto. Ognuno di quei bambini è figlio dell’intera umanità" .