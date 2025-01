Lo sfogo di Giulia Lamarca: "Non riusciamo a trovare una casa agibile"

“Mi vien da piangere solo a dirlo”, è lo sfogo dell'influencer e travel blogger da oltre 679mila followers Giulia Lamarca. Rispondendo a delle domande sulle sue storie Instagram, la torinese ha nuovamente raccontato le difficoltà che lei e suo marito, Andrea Decarlini, stanno incontrando nel cercare una nuova casa per la loro famiglia (composta dalla coppia e dai figli Sophie, nata nel 2021, e Ethan, arrivato lo scorso novembre).

La travel blogger ha sempre parlato, senza troppi filtri, della sua disabilità: dall'ottobre 2011 infatti, a causa di un incidente in moto, vive su una sedia a rotelle e ogni giorno si batte per un mondo più inclusivo. "Noi ormai stiamo cercando casa da due anni”, spiega ai followers. “E la situazione è che case non agibili ne troviamo tantissime, anche a prezzi ok, case agibili non ne troviamo. Non riusciamo a trovarne, a meno che non vai nel mercato pseudo ‘del lusso’, quindi nuove costruzioni, che a mio avviso hanno dei prezzi che non pagherei mai perché sono ingiustificati, e tutto questo per non avere gli scalini”.

“È assurdo – continua Lamarca –. Io vorrei parlare con il sindaco di Torino perché pensavo seriamente che ormai fosse abbastanza normale chiedere case agibili con una popolazione che sta diventando sempre più anziana e invece no, a Torino tutte le case hanno il piano rialzato, quindi hanno tutti i gradini. Non so veramente cosa fare, io sto impazzendo per questa situazione".

Siamo nel 2025, eppure sembra che un diritto come delle case accessibili al 100% siano ancora appannaggio di pochi.