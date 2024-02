Monogamia: formula vincente o costrizione sociale?

. O almeno questo sembra suggerire il sondaggio condotto da YouGov per Gleeden, sito di incontri per donne sposate creato e pensato da un team al 100% femminile. Lo studio su un panel di oltre 6000 intervistati da Belgio, Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito rivela che quasialmeno una volta il proprio partner. Eè il Paese che detiene iltraditori, (quasi) equamente spartito tra uomini, 49%, in calo rispetto al 55 del 2019, e donne, che balzano dal 33 al 41%.La ricerca di YouGov stabilisce anche come le durata della relazione e la possibilità di essere traditi siano grandezze direttamente proporzionali: se nel primo anno di matrimonio il tasso rimane relativamente basso (15% per le donne e 27% per gli uomini) tra il terzo e il non anno si supera il 50% (58 per gli uomini e 46 per le donne). Un trend che si stoppa superato il venticinquesimo anno di matrimonio, quando il tasso di infedeltà crolla al 13%, per ragioni fisiche o d’età. Oltre alla, sembra che spesso le ragioni dell’infedeltà si celino tra le lenzuola: più del 30% degli europei è. Guidano la classifica gli spagnoli(41%) seguiti dagli italiani al 37%. UnaPer il 43% dei nostri connazionali, Il Covid ha peggiorato la loro relazione di coppia e, in particolare, ridotto l’attività sessuale (19%). Una situazione che, in Italia come nel resto del mondo Occidentale, ha. Il 34% degli italiani sarebbe interessato ad una relazione non monogama, principalmente per soddisfare fantasie sessuali e provare una nuova forma di coppia senza dover lasciare il proprio partner. Un dato che stupisce vista anche il forte legame tra l’Italia e la Chiesa Cattolica, tanto da considerare reato l’adulterio fino alla fine degli anni ’60. L’apertura mentale del Paese sta però, rendendolo sempre più. Secondo i dati raccolti dall’IFOP (istituto francese di opinione pubblica) più di un italiano su due pensa che si possa essere innamorati del proprio partner pur tradendolo e il 63% pensa sia possibile amare due persone contemporaneamente. Tendenza confermata dalla ricerca di Pew Research dove l’Italia figura tra i Paesi in cui l’infedeltà è “meno moralmente inaccettabile”. La domanda quindi sorge spontanea: