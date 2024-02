Morgyn Arnold, cheerleader esclusa dalla foto di gruppo perché affetta dalla sindrome di Down

Se le si guardano una a fianco all'altra, le due immagini, sembra un po' come il gioco sull'enigmistica in cui devi. Ma la differenza, in questo caso, è talmente macroscopica da non poter essere ignorata. Una(Stati Uniti), infatti, è stata aspramente criticata per aver scattato d, una delle qualidel team. Proprio questo secondo scatto è stato scelto dall'istituto per essere pubblicato nel suo annuario e sui social media.era seduta in prima fila in una delle due foto, mentre nell'altra immagine era completamente assente.. C’è chi si è interrogato sul motivo. La maggior parte delle persone ha risposto con un unico sostantivo:. Morgyn è, infatti, affetta dae forse il movente della scelta di rimuoverla dallo scatto e di scegliere poi quello in cui era assente per pubblicizzare la squadra, risieda proprio nella patologia della ragazza. Secondo quanto riportato dal Salt Lake Tribune e dal New York Times, la sorella maggiore di Arnold,, ha detto che Morgyn eraquando ha guardato l'annuario. E, nonostante sia la caposquadra, è stato incluso. Una discriminazione palese verso una ragazza che ha per il cosiddetto "cheerleading" (ovvero quella disciplina sportiva che combina elementi di acrobatica, ginnastica artistica e danza, che in Italia associamo ai/alle 'Ragazze/i pompon') una. E che si vede esclusa esclusivamente a causa della sindrome di Down, che, tra l'altro, non le comporta alcun deficit prestativo nel compiere quei gesti che tanto ama. Mentre alcuni sui social media hannocheerleader, la famiglia della ragazza ha esortato queste persone a fermare "le accuse di vergogna, il bullismo e le minacce" contro di loro, sottolineando che non hanno avutonella selezione di questa foto. "Quelle ragazze sono niente meno che- ha osservato Jordyn Poll - Amano Morgyn. Hanno fatto di tutto per aiutarla e farla. Anche loro hanno dei sentimenti". E intanto un pha detto in una dichiarazione: "Siamo profondamente rattristati dall'errore che è stato fatto. Stiamo continuando a esaminare ciò che è successo e perché si è verificato". Ma per quanto quello di questa studentessa possa apparire come un caso raro, in realtà, come spiega Nate Crippes, avvocato del, non lo è affatto. Anzi rientra in un modus operandi ormai consolidato, tanto che la stessa legale afferma di ricevere circa. Si tratta, quasi sempre, di storie nelle quali laprende il sopravvento. Sulla sensibilità, sul non sentirsi a disagio ad avere a che fare con persone disabili, sull'accoglienza e l'inclusione che molte persone affermano. Affermazioni, appunto, parole. È fondamentale, invece, domandarsi quanto accettiamo la diversità, cosa facciamo in concreto per le persone considerate 'diverse' dalla norma. Ma anche perché le riteniamo tali e in che modo garantiamo loro. Perché il caso di Morgyn può essere uno, ma quando questi diventano dieci, cento, mille, come effettivamente avviene, ogni giorno, in tutto il mondo, allora quel caso è il sintomo di un problema più grande, che né il buonismo o il pietismo possono risolvere.