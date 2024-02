Myllennium Award, premiati 32 talenti under 30

"Per trattenere i talenti c'è bisogno di saperli ascoltare"

Millennium Award: i premiati

Viola: l'App contro la violenza di genere

Rappresentano l'Italia da nord a sud, sono trentadue ivincitori del Myllennium Award, premiati a Villa Medici a Roma. Promosso dal Gruppo Barletta e dalla Fondazione omonima, il primo premio generazionale in Italia è dedicato alla ricerca del talento under 30 e alla sua crescita, attraverso opportunità formative e professionali concrete. Sono stati consegnati riconoscimenti per oltre 160mila euro suddivisi in dieci categorie premiate. I giovani si sono distinti per progetti a forte, nonché per la loro motivazione e curricula, per ciascuna delle categorie in gara. I protagonisti si sono alternati sul palco, chiamati a ritirare il meritato riconoscimento dal giornalista e presentatorecon la partecipazione di. “L’ascolto è un’arte” è il fil-rouge che ha guidato il concept di quest’anno: i giovani di oggi non assomiglieranno a ciò che abbiamo già visto e vissuto. Avranno aspettative, preferenze e prospettive diverse che metteranno alla prova molte delle generazioni ed organizzazioni esistenti. Ilraccoglie la sfida:dei giovani e affiancarli nella loro crescita.“Abbiamo scelto comeperché è il primo passo per capire davvero come poter impostare un progetto efficace a supportare i giovani nel loro futuro", dichiara il presidente e fondatore del Myllennium Award,. "In nove anni dalla nascita del Premio nelle oltre 5mila candidature ricevute - aggiunge - abbiamo visto come è cresciuta e, allo stesso tempo, cambiata l’attenzione della nuova generazione nelle differenti categorie, che rappresentano poi il mercato del lavoro . "A ognuna abbiamo deciso di dare il giusto palcoscenicoattraverso progetti che legano tradizione e innovazione e che, soprattutto, raccontano molto di come il mondo sta cambiando" dice ancora Barletta.Il Myllennium Award 2023 è articolato in, con tantissimi premi speciali: saggistica “MyBook”, startup “MyStarup”, Giornalismo “MyReportage”, opportunità di lavoro e formazione “MyJob”, architettura e street art “MyCity”, cinema “MyFrame”, musica “MyMusic”, dual career “MySport”, imprenditoria sociale “MySocialimpact” e arti e maestranze “MyBricks”. A valutare gli oltre 300 progetti candidati e a scegliere i più meritevoli è stato il Comitato tecnico-scientifico composto da professionisti del mondo accademico e scientifico, dell’economia, dell’industria, del giornalismo, del cinema, delle istituzioni e dello sport. Per la categoria MyBook, si sono aggiudicati il premiocon il saggio sul tema "Homo sapiens (più), Homo sapiens (meno)"., invece, ha sviluppato e vinto con il titolo "Giovani e politica: una frattura insanabile?". Il premio speciale Graphic Novel by Round Robin Editrice ha premiato i lavori dii sul tema "Io sono quello che sono? Oltre il binarismo di genere , la libertà di essere sé stessi". Il Premio Speciale Invictus by Lab Dfg, per "Abbattere senza abbattersi. Lo sport come strumento d’inclusione" è andato a. MyStartup:ha vinto con "Involve Space", una piattaforma pseudo-satellitare dotata di un software di intelligenza artificiale per supportare e consentire l'accesso allo spazio.MyReportage: Ludovica Paola Tomasoni, con il suo progetto social sul tema "I social network attraverso l'espressione creativa del sé". Il Premio Speciale Best Emotional Video By 1•618® va invece a, per il miglior spot emozionale realizzato in motion design. Premio Venitve adcon Ittinsect, una startup biotecnologica, dedicata alla produzione di mangimi per l’acquacoltura sostenibili. MySport, in collaborazione con la Commissione Nazionale Atleti del Coni: MySport-Book ha premiatoper i due migliori saggi sul tema "La rivincita sportiva". Con il migliore CV secondo i criteri richiesti,ha vinto per MySport-Job. Con MyMusic, in arte Lysa, ha realizzato il suo sogno di giovane cantante. Infine, con il cortometraggio "Bolle",i ha vinto il premio MyFrame. Premio speciale Rai Cinema Channel, invece, è stato invece vinto dacon "Metamorfosi". Per la categoria ad honorem dedicata alle Arti e alle Maestranze MyBricks sono stati premiati. Best Millennials, premio extra dedicate alle eccellenze italiane, è stato consegnato ai eMySocialimpact premia la migliore idea d’impresa o startup ad alto impatto sociale sulla comunità. Vince "Viola" di, startup nata per rispondere al problema della violenza di genere , permettendo alle ragazze e alle persone di sentirsi più al sicuro nel tornare a casa da sole."Nasce tutto quando ho scoperto della morte di una giovane ragazza a Londra, uccisa alle 9 di sera mentre tornava a casa. Mi sono resa conto - spiega Laura De Dilectis - che, perciò per il futuro ho immaginato una soluzione libera e umana per tutti". Poi conclude: "La nostra startup punta a garantire un’App molto semplice. Si potrò chiamare i nostri volontari operativi h24, in 17 lingue in tutta Europa, videochiamando l’operatore. Ci saràin caso di denuncia legale, per tutelare le vittime".