Nathalie Caldonazzo: “Sono nata da una violenza, ma ho perdonato mio padre. Da ragazza ho sofferto di anoressia”

Aveva annunciato le nozze con Gilberto Celli per fine 2024, ma la loro storia è finita e Nathalie Caldonazzo dice di essere tornata single a Monica Setta, nella puntata del 4 giugno di Storie di donne al bivio su Rai2.

Ma l'intervista è piena di ricordi, emozioni e retroscena inediti. “Sono frutto di una violenza, ma dopo tanti anni ho perdonato mio padre e non ne voglio parlare, anche per rispetto nei confronti di mia sorella che ogni volta ci sta male” dice l'attrice. “Ho sofferto molto quando ero giovane. Mi sono ammalata di anoressia e quando stavo con Massimo Troisi ho cercato in ogni modo di avere un figlio. Non ho potuto perché ero in amenorrea” spiega. Nathalie rivela poi di avere temuto per la figlia Mia nata dall'amore con Riccardo Sangiuliano e di avere avuto paura che si ammalasse anche lei. “Ho visto alcuni segnali che mi hanno fatto pensare che mia figlia potesse diventare anoressica e le sono stata vicina perché ho avuto molta paura che potesse succederle quello che era accaduto a me”, dice. Ora la figlia sta bene mentre Nathalie lavora a nuovi progetti anche come pittrice.