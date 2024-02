Navigare su Internet massimo due ore al giorno fa bene al cervello

L'uso di Internet ritarderebbe il deterioramento cognitivo

Lo studio

Navigare sì, ma quanto?

Contrordine! Abbiamo sempre pensato cherincitrullisca e faccia perdere tempo, consumando vista, cervello, nervi e abbassando la soglia dell’attenzione? Ebbene, a quanto pare abbiamo sbagliato tutto. Una recente ricerca ha analizzato infatti come l’uso di internet da parte degli anziani possa influenzare in positivo le loro capacità cognitive, tanto che potrebbe addirittura diminuire il rischio di demenza. A patto che si tratti di unLo studio delladellapubblicato sul Journal of American Geriatrics Society, ha rilevato che l’uso regolare di Internet nella tarda età adulta è correlato a un. Ma, attenzione, nello stesso studio, gli autori mettono in guardia sul fatto cheper accertare le potenziali conseguenze negative di un uso eccessivo. Insomma, come dicavano i latini, ‘in medio stat virtus’ e la moderazione è sempre una legge da prendere seriamente in considerazione. I ricercatori hanno monitorato gli adulti di, non affetti da demenza, utilizzando l’Health and Retirement Study dell’Università del Michigan, un sondaggio longitudinale che contiene informazioni su 20.000 anziani americani.Tra il 2002 e il 2018, i coordinatori dello studio del Michigan hanno intervistato i partecipanti ogni due anni, chiedendo se fossero impegnati in un utilizzo regolare e, in caso affermativo, quantificando l’entità del loro utilizzo. Il 65% degli intervistati ha affermato di essere un utente abituale e il 21% ha segnalato cambiamenti significativi nelle proprie abitudini di utilizzo durante la partecipazione allo studio.Alcuni dei partecipanti, invece, sono morti o hanno sviluppato demenza durante il periodo di studio. Alla fine lo studio ha rilevato che. Tra i partecipanti che erano, gli autori del nuovo studio hanno infatti rivelatodi sviluppare demenza, mentre isembravano avere un rischio significativamente più elevato, pari alI benefici sono legati ad una verità assoluta e già nota: ovvero che “Imparare cose nuove e rimanere cognitivamente impegnati è fondamentale per proteggere il nostro cervello” spiega il dottorspecialista in medicina geriatrica del Pacific Neuroscience Institute, che si concentra quindi sull’impatto che l’apprendimento e l’utilizzo delle nuove tecnologie può avere sulla stimolazione del cervello, con un impatto positivo sulla salute cognitiva delle persone.I risultati della ricerca consiglierebbero anche quanto sarebbe utile navigare in media, anche perché è meglio non abusare dei device, soprattutto quando si è avanti con l'età:spiega sempre Kaiser. Secondo i ricercatori, la maggior riduzione del rischio di demenza si è riscontrata con un uso che va da mezz’ora alle 2 ore al giorno. Importante, quindi, non esagerare:conclude lo studio che, essendo ancora in fase iniziale, dovrà analizzare l’impatto negativo che potrebbe avere uno stile di vita troppo sedentario, provocato inevitabilmente dallo starci troppo tempo. Navigate dunque, verrebbe da dire, ma senza eccessi. La rete può essere un aiuto a tenere sveglio il cervello, ma un abuso lo può spengere più o meno definitivamente.