Neymar è pagato sei milioni l'anno per sorridere ai fans. Ecco la guida per dare e ricevere (gratis) gentilezza nei rapporti col prossimo

Aver scoperto che il calciatoreviene pagato dal Paris Saint Germain“per essere”, come da clausola nel contratto, ha creato non poco imbarazzo nel mondo del calcio. Altrettanto, sulle tribune. Quanto vale per il talento brasiliano? Alcosta più o meno di un autografo? E ila fine partita è incluso nei 500mila al mese? Al di là della facile ironia che il cosiddetto “bonus etico”, che vale a Neymar, può scatenare, quel che è certo è che almeno per il momento – come scrive la Bbc - questo contratto choc sta facendo impazzire le valutazioni economiche di qualsiasi altro giocatore. Anche perché, se la gentilezza si può pagare, quanto vale? “Essere gentili è molto più di un semplice formalismo, della cortesia e della buona educazione. Significa lavorare allo sviluppo di una vera e propria predisposizione interiore e si traduce nella capacità di gestire in modo sano ed equilibrato i rapporti interpersonali”. A, ma per insegnarla, da gennaio di quest’anno in Italia ci pensa una scuola: la. Sulla carta, un’accademia dove imparare a essere comunicatori gentili: sistematicamente. Inda studenti, inda utenti, alda colleghi, leader, sottoposti e nella restante galleria di relazioni interpersonali. Nata dall’idea di, la scuola propone infatti specifici corsi di formazione e progetti alle scuole, alle aziende con attività di team building, ma anche ai singoli, per insegnare l’arte della gentilezza e proporre un metodo per esserlo in ogni occasione.Il metodo della Gentile nasce da un progetto, tenuto a gennaio dai fondatori - tutti educatori - in unadella scuola abruzzesesu: “Da bando dovevamoe fare luce su quello che è l’in rete, per contrastarlo. Ragionando sul progetto, abbiamo provato a invertire la tendenza: invece che focalizzarci su questi fenomeni, abbiamo proposto ai ragazzi una soluzione, ossia la possibilità di abituarsi a comunicare con gentilezza ed empatia. Volevamo infatti non solo contrastare, ma evitare sul nascere fenomeni del genere”. Dalla teoria – continua, tra le fondatrici della Scuola, storica dell’arte e formatrice - “per metterlo in pratica, abbiamo lavorato sulla consapevolezza dei ragazzi, sottoponendo alla classe alcuni esempi di cyberbullismo con le annesse conseguenze. Li abbiamo fatti ragionare sul linguaggio che utilizzano tutti i giorni. Si sono accorti che in alcune. Abbiamo fatto in modo che capissero meglio l’online, i social, gli strumenti che utilizzano. Tanto che alla fine abbiamo costruito insieme un sito internet, stilando - nell’interrogarsi sulle parole da usare - un manifesto della classe per comunicare in maniera gentile”.Difficilmente lo cala dall’alto, perché il metodo della Gentile si basa – sia in classe sia in azienda – sulla, ma l’accademia ha stilato un suoo “Le 10 dritte + 1 per comunicare con gentilezza”, che vi presentiamo: Fonte: Il manifesto della Comunicazione Gentile, https://www.comunicazionegentile.it/ “La gentilezza ha attraversato i secoli ed è sempre cambiata. Per noi ha delle basi oggettive: si attua nel momento in cui ti poni verso l’altro con rispetto, fiducia e accoglienza. Se sei predisposto a queste caratteristiche fondamentali, sei già un passo avanti nella gentilezza. Poi, c’è anche l’aspetto soggettivo: la gentilezza dev’essereperché ciò che io reputo gentile può non esserlo per qualcun altro: ed è per questo che nei nostri progetti ci concentriamo molto sulle parole”, spiega a Luce! sempre Iasimone. “L’altro,: sono sicuramente alcune delle parole della gentilezza”, dice, anche lei educatrice e docente in comunicazione. “Mentre la domanda fondamentale da farsi per essere gentili durante una relazione è chiedersi sempree”.Se ve lo state chiedendo: no. Laper essere gentili in ogni occasione (anche segentili da utilizzare in alcuni casi particolarmente ostici), perché - come ci spiegano le fondatrici - “la gentilezza non è la panacea di tutti i mali o la risposta a situazioni che dipendono da mancanza di responsabilità individuale”. Detto questo, però, un cambiamento riesce comunque a generarlo: “La gentilezza produce fiducia, crea consenso, include, non esclude e rende le: scegliere di essere gentili è sempre la scelta giusta. Il modo in cui diciamo le cose influenza l’esito della conversazione e potrebbe aiutarci anche in situazioni difficili, magari quando abbiamo commesso un errore”.Per continuare a familiarizzare con le parole e far apprendere un linguaggio gentile, la Scuola ha in cantiere un Dizionario della Gentilezza, da proporre come offerta formativa nelle scuole: “Uno lo realizzeremo noi, per metterlo a disposizione anche dei docenti; l’altro lo faremo realizzare dalle classi: dalle voci del dizionario fino alla stampa o la rilegatura”. In attesa che il dizionario sia dato alle stampe, ecco le cinque domande scomode da porre con gentilezza, che la Scuola di comunicazione gentile ha scritto