Nuovo scandalo in casa Clinton: spunta la proposta osé di Hillary al ministro gallese gay

La famiglia Clinton è al centro di un nuovo scandalo a luci rosse. Dopo il "" che travolse l'allora presidente degli Stati Uniti per via della relazione con l'ex stagista Monica Lewinsky, i cui particolari piccanti resi di dominio pubblico fecero di lui uno degli uomini più discussi (e invidiati) del momento, è la volta di un nuovo 'affaire' sexy. Questa volta però a far parlare di se è Hillary . Che durante una visita alla Swansea University, nel Galles, avrebbe proposto adel governo gallese, di organizzargli un " appuntamento al buio " con alcuni suoi amici. A riferire del contenuto dell'insolito scambio con l'allora segretario di Stato Usa nonché ex first lady è stato Miles in persona, intervenuto al Walescast di Bbc Radio Wales.L'episodio risale al 2019. Due anni prima la stessa ex politica aveva ricevuto la laurea honoris causa nell'ateneo gallese. Nel suo discorso in pubblico, in questa occasione, Clinton ha fatto esplicito riferimento ai diritti Lgbt e, una volta concluso, quando i due si sono trovati seduti l'uno accanto all'altro, lui le spiegò di essere il primo esponente di un esecutivo del suo Paese ad aver fatto coming out . "Mi chiese se avevo un partner e in quel momento ero appena tornato single: lei si offrì gentilmente di presentarmi ad alcuni dei suoi amici, incluso un". Alla sorprendente proposta della Clinton, Miles, attuale responsabile dell'Istruzione e della lingua gallese , rispose negativamente.Nella trasmissione il ministro ha poi raccontato alcuni momenti del suoverso la piena consapevolezza e accettazione della propria identità sessuale, un percorso che lo ha portato a fare coming out . "Andavo a letto pregando di risvegliarmi", ha detto raccontando degli anni della adolescenza.Entrato nel partito laburista a soli 16 anni, prima di studiare legge al New College di Oxford, Jeremy Miles ha riferito di aver lottato molto per la, e ammesso che la sua famiglia "non parlava assolutamente" del tema. Tra le sue numerose esperienze, Miles annovera anche un ruolo sorprendente nelle prime puntate della popolare serie ITV Downton Abbey. Ora da ministro dell'Istruzione, memore delle sue lotte, è fortemente impegnato per "per tutti". In futuro Miles potrebbe essere candidato alla successione del premier Mark Drakeford, che ha già annunciato che si dimetterà prima delle prossime elezioni, nel maggio 2026.