Perché il 21 maggio è la Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo?

Giornata Mondiale della Diversità Culturale, perché si celebra il 21 maggio?

"L'#amicizia tra i popoli, i paesi, le culture e gli individui può ispirare gli sforzi di pace e rappresenta un'opportunità per costruire ponti tra le comunità, onorando la diversità culturale" (Risoluzione Onu 65/275) Buona giornata internazionale dell'amicizia! pic.twitter.com/T07ELjf81L — Parlamento europeo (@Europarl_IT) July 30, 2020

Giornata Mondiale della Diversità Culturale, gli eventi e le iniziative

No ai muri, sì all'integrazione. Ilsi celebra la. Una ricorrenza speciale che dovrebbe ricordare a tutti come "la diversità culturale è, per il genere umano, necessaria quanto la biodiversità per qualsiasi forma di vita. In tal senso, essa costituisce ile deve essere riconosciuta e affermata a beneficio delle generazioni presenti e future". Così si legge nel primo articolo dellaadottata dall'Unesco nel 2001. Un anno dopo, l'assemblea Generale delle Nazioni Unite decise di celebrare ogni 21 maggio la Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, riconoscendo la necessità "di promuovere il potenziale della cultura come mezzo per raggiungere prosperità, sviluppo sostenibile e una pacifica coesistenza globale".La Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo è stata istituita nel dicembre 2002 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite a seguito dell'adozione della Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale. La ricorrenza ha l'obiettivo di incrementare la consapevolezza dell'al fine di raggiungere la prosperità, lo sviluppo sostenibile e la pace. Questa Giornata, scrive l’Unesco, "è l’occasione pere sottolineare l’importanza della sua diversità come agente di inclusione e di cambiamento positivo . Rappresenta un'opportunità per celebrare le molteplici forme della cultura, da quella tangibile e intangibile, alle industrie creative, alla diversità delle espressioni culturali, e per riflettere su come queste contribuiscono al dialogo, alla comprensione reciproca e ai vettori sociali, ambientali ed economici della sostenibilità". "Nelle nostre società sempre più diversificate - si legge nella Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale - è indispensabile assicurare". "Politiche che favoriscano - si legge ancora - l'integrazione e la partecipazione di tutti i cittadini sono garanzia di coesione sociale, vitalità della società civile e di pace. Così definito, il pluralismo culturale costituisce la risposta politica alla realtà della diversità culturale. Inscindibile da un quadro democratico, il pluralismo culturale favorisce gli scambi culturali e lo sviluppo delle capacità creative che alimentano la vita pubblica".Tante le iniziative e gli eventi in Italia che celebrano la Giornata Mondiale della Diversità Culturale.la Fondazione ISMU propone dalle 14 alle 18:30 "Casa è il posto dove ti trovi adesso", un'iniziativa per famiglie e bambini che si terrà agli Orti Vi.Pre.Go. nel parco di Villa Finzi. Ci saranno due laboratori per bambini dai 6 agli 11 anni, uno per avvicinarsi alla lingua araba, l'altro dedicato alla cultura Incas e alla Madre Terra. Alle 16 prevista una visita del quartiere per adulti e bambini a cura dell'Associazione Gorla Domani. Sempre a Milano ilha lanciato la campagna "Do One Thing for Diversity and Inclusion" per incoraggiare le persone e le istituzioni ad adottare misure concrete per sostenere la diversità e l'inclusione. Al'Università Tor Vergata celebra la Giornata con un'iniziativa che coinvolge tutta la comunità studentesca con un progetto online che vedrà gli studenti impegnati alla ricerca di un artista o di un'opera d'arte della propria terra d'origine. Gli artisti 'scovati' saranno intervistati dagli studenti che presenteranno i risultati del lavoro in un evento virtuale il 21 maggio. Innumerose biblioteche hanno organizzato un evento speciale dedicato alla lettura multilingue per sensibilizzare il pubblico sulla diversità culturale. Molti giovani e adulti sono stati reclutati in diverse biblioteche per leggere a voce alta nella loro lingua. La Giornata della lettura ad alta voce fa parte della campagna di sensibilizzazione #multilingual ed è stata organizzata in collaborazione tra i tre Dipartimenti culturali e le Direzioni all’istruzione della Provincia, in collaborazione con le biblioteche pubbliche e scolastiche altoatesine.