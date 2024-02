Perdite vaginali, normali secrezioni o possibili infezioni? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Cosa vuol dire quando si hanno delle perdite vaginali?

Quali sono le perdite pericolose?

Perdite e spotting, quali sono le differenze?

È corretto parlare della necessità di una V-routine?

Tante le ragazze e le giovani donne che si preoccupano per ledel proprio corpo. E in molte si rivolgono alle ginecologhe e ai ginecologi per avere maggiori informazioni e per sapere sesia qualcosa di cui preoccuparsi.Le perdite vaginali "sono un modo del corpo femminile per", rassicura Nuvenia . E dunque niente di allarmante. Si tratta di normali secrezioni del nostro corpo, generalmente di colore trasparente, bianco-latte o gialline a seconda della fase del ciclo mestruale. Solitamente, le perdite sono inodori oppure potrebbero presentare un leggero odore acidulo. E, come ricorda ancora Nuvenia, "anche questo leggeronei diversi momenti del ciclo". Tuttavia, va anche detto che undelle perdite, (l’aumento delle secrezioni, o anche il variare del colore e odore, o ancora la presenza di sangue), può significarenella zona uterina. E per questo motivo potrebbe essere utile – o anche necessario – il parere e la consulenza di un medico.Le perdite vaginali, come sottolineato, sono normali secrezioni del nostro corpo per mantenere pulita la cervice uterina. Ma potrebbero anche diventare pericolose per la nostra salute in determinate circostanze. Se le secrezioni, infatti, iniziano ad essere, oppure(in situazioni ordinarie sono trasparenti, bianche o gialline), oe presentano, allora è arrivato il momento di consultare un medico o un ginecologo perché potrebbe essere presente un’infezione. Tali infezioni possono essere di varia natura, e potrebbero dipendere da tanti fattori. Una delle principali cause delle alterazioni delle perdite vaginali potrebbe essere la, un’infezione micotica causata da diverse specie di lieviti. Oppure, come ricorda l’Istituto Clinico Humanitas, all’origine dell’alterazione delle perdite potrebbe esserci unvaginale dovuta a diverse cause (presenza di funghi, batteri, virus, parassiti).Le perdite vaginali non vanno confuse con lo spotting , ossia quel leggeroche si presenta. Questo sanguinamento può verificarsi anche a distanza dei giorni del ciclo e presenta delle caratteristiche particolari. Molte volte il colore di queste perdite è tendente al rosa o più comunemente al marrone. Anche in questo caso non bisogna preoccuparsi, ma se il fenomeno dello spotting continua a ripresentarsi molto spesso tra un ciclo mestruale e un altro, allora è bene consultare il parere di un medico o sottoporsi a una visita ginecologica.Nonostante Gwyneth Paltrow qualche anno fa abbia tentato di scardinare il tabù che ancora ruota attorno all’area più intima dell’anatomia femminile con la sua chiacchieratissima, larimane ancora un argomento poco frequentato. Oggi, secondo una recente ricerca di Eco Bio Boutique, la, la routine di bellezza e benessere vaginale rappresenta qualcosa di, più precisamente per l’ 81,1 % delle italiane, che non si sente a proprio agio a parlare di genitali femminili e non si prende adeguatamente cura del proprio benessere intimo. Come, meglio evitare indumenti stretti, utilizzare biancheria in cotone e proteggi-slip. Per rispondere a queste e ad altre domande, noi di Luce! in collaborazione con Nuvenia abbiamo chiesto delucidazioni sulle perdite vaginali alla, medico specialista in ostetricia e ginecologia. Ecco qui la nostra video-intervista con tutto quello che c’è da sapere su secrezioni e perdite vaginali: