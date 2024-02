Pitti Uomo 2024: la moda rincorre il tempo e sfida le convenzioni

Pitti Uomo: il tema del tempo

Il mondo del fashion oltre le convenzioni

i loro pezzi migliori, classici intramontabili o più particolari, che siano abiti o completi magari con sotto un lupetto e sopra un immortale cappotto di cammello, o jeans e felpa stile urban, con sopra (dicevano il must have) un cappello, una cuffia per lo più ma non mancano borsalino e coppola.

Outfit a prova di paparazzi, che facciano sentire per un giorno vere star da passerella, senza paura di essere giudicati o derisi, perché lo stile è nei dettagli e ognuno, almeno per qualche giorno, per le vie di Firenze è libero di sfoggiare il proprio, unico.

c’è chi gira in, sfidando il freddo che ha deciso finalmente di arrivare. Chi con sfarzosi completi dalle, viola, arancione e giallo. E poi(tanti, pare sia il must have della stagione), occhiali (nonostante il sole non si faccia vedere spesso, ma la moda è moda), bomber, cappotti e giacche classiche, ma con dettagli all’ultimo grido, maglioni colorati, camice variopinte, scarpe, cravatte e papillon e borse.Sì, borse, avete capito bene. E anche– finalmente – anche per l'uomo. Almeno in queste occasioni, in cui davvero anche lui può dire: "Nessuno mi può giudicare". Insomma la moda in tutte le sue sfaccettature e declinazioni, dallea quelleFirenze torna ad ospitare, dal 9 gennaio fino a venerdì 12, la più importante piattaforma internazionale di moda e lifestyle uomo. Arrivata allasi pone di diritto come uno degli appuntamenti più attesi e seguiti a livello nazionale e internazionale, con. Il tema del, scelto per l'occasione, sfida le convenzioni e scandisce ogni aspetto della kermesse, dalla stagionalità dei capi (e qui il richiamo alla sostenibilità , all' impatto dell'industria della moda sull'ambiente sono d'obbligo) alla storicità dei brand, dalla tradizione di alcuni modelli timeless all'innovazione nei materiali Gli stilisti e i marchi devono fare i conti sempre di più con le difficoltà odierne nel conciliare il meteo impazzito a causa dei cambiamenti climatici, conche sfidano la convenzionale divisione delle stagioni, con uno stile che sia sempre nuovo, accattivante. Le collezioni stesse, che prima si dividevano in autunno/inverno e primavera/estate, pur mantenendo la dualità devono proporre abiti e accessori che rispondano a, legate sia alla crisi economica – e quindi alla scelta, da parte dei clienti, di fare meno acquisti e più mirati (in modo che durino più a lungo) – sia ai sempre più ampi stock di invenduti, che nemmeno i saldi riescono a compensare. Il tempo, insomma mai come in questo periodo sfida il concetto stesso di lusso, di fashion, spingendo le maison a reinventare le modalità stesse del 'fare moda'.Ma Pitti Uomo, nel primo dei due appuntamenti annuali che apre la stagione, è anche molto di più, soprattutto in termini di. Perché quello che appare (anche ad occhi profani come quelli di chi scrive) è un mondo colorato, volutamente appariscente, in cui sia partire da quella di genere. Si chiama Pitti Uomo, è vero. Ma come la stessa realtà sociale chiede non sono pochi i marchi a proporreo a presentare per l'occasione anche una sezione femminile. Che si rispecchia nei veri protagonisti di eventi come questo, ospiti, clienti e semplici appassionati o curiosi, che per l'occasione possono sfoggiare