Da ambulante in spiaggia a titolare di un negozio: il sogno di Samba si avvera

Siena, 10 novembre 2024 – Una nuova vetrina fa mostra di sé in città, ‘Samba bijoux’ ha aperto in Via di Calzoleria da poco più di una settimana, ma il volto non è nuovo per tanti e tante senesi, che da anni conoscono il proprietario, ambulante nelle spiagge di Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia. Samb Assane, originario di Gossas, in Senegal, è conosciuto in città come ‘Samba’, da anni le famiglie di senesi in vacanza lo prediligono per gli acquisti sulla spiaggia, apprezzando la sua gentilezza e cortesia. “La maggior parte dei senegalesi fa l’ambulante quando arriva in Italia – ha raccontato Assane -. Io però avevo un’idea, e piano piano sono riuscito a portarla avanti, grazie anche all’aiuto di una affezionata cliente senese, Eleonora Bianciardi. Da anni le clienti mi chiedevano di venire in città, e io volevo vendere idee regalo per il Natale. Così ho deciso di non tornare in Senegal questo settembre, per provare a realizzare il mio sogno. A casa ho moglie e due figli, uno di ventitré e uno di venti anni, il mio sogno è riuscire a far venire qui in Italia anche loro, adesso c’è la legge flusso ma dobbiamo trovare un dottore del lavoro”.

Nel piccolo negozio in via di Calzoleria la merce è ricercata, nonostante i prezzi popolari, qui si trovano anelli, braccialetti, collane, cavigliere, sciarpe e orecchini di ottima qualità.

“Tutti i giorni prendo il pullman per venire da Istia d’Ombrone, la sera torno a Grosseto, dove ho affittato una casa con degli amici, faccio su e giù per adesso, ma se il lavoro andrà bene vorrei trovare una casa qui a Siena – ha spiegato Assane -. Per adesso mi sto trovando bene, stanno arrivando molti clienti estivi che mi riconoscono, e anche i proprietari e i lavoratori dei negozi qua attorno mi hanno accolto e sono stati gentili con me. Starò aperto fino al 10 gennaio, ma se le vendite saranno buone potrò allungare il periodo e se i miei figli riusciranno ad arrivare in Italia cederò a loro il lavoro da ambulanti al mare ed io potrò rimanere in città. Anche perché è molto faticoso il lavoro sulla spiaggia”.

Il sogno di Assane di venire a Siena difficilmente si sarebbe avverato senza l’aiuto di Eleonora Bianciardi, senese e cliente affezionata, che si è offerta di aiutarlo e si è prodigata a trovargli un fondo da cui cominciare: “In spiaggia si è sempre distinto per essere una persona molto dignitosa e molto rispettosa. Io sinceramente ho sempre nutrito dubbi sul suo progetto di venire, perché Siena è una città molto difficile, ma quest’anno lui ha deciso di non tornare in Senegal; quindi, mi sono data da fare per trovargli un piccolo fondo – ha raccontato Bianciardi -. Quasi per miracolo, dopo mille difficoltà, ne abbiamo trovato uno. Da quando ha aperto noto che si fermano moltissime persone perché lo riconoscono e sono felici di vederlo in città, è emozionante”.